Literariamente se utiliza la metáfora piel de melocotón para referirse, por su aspecto aterciopelado, a la piel humana. El melocotón es una drupa o fruto carnoso del melocotonero, árbol ‒llamado duraznero en Hispanoamérica y alberchiguero en la antigua lengua castellana‒ de la familia de la rosáceas (prunus pérsica), de hoja caduca. Se contabilizan más de dos mil variedades. La más común tiene forma esférica con un surco profundo lateral, piel con una especie de vello y mesocarpio amarillento dulce y ácido. La nectarina, lisa, sin vello en el epicarpio y los paraguayos, de forma circular y aplanados, son mutaciones espontáneas.

El término melocotón procede de la expresión latina malum cotonium (manzana de membrillo) y aparece documentado por primera vez en 1513.

De hace casi 8.000 años se encuentran datos en China, aunque su domesticación se dilató durante 3.000 años. Se difundió por Japón, India y Persia llegando luego a Grecia y Roma. En el resto de Europa se extendió en el siglo XIII. Los españoles lo exportaron a México, Florida y Sudamérica en el siglo XVI.

Fruta de temporada muy refrescante con 86 % de contenido en agua. Baja en calorías e índice glucémico, casi nulo contenido de grasas y aceptable aporte de fibra. La vitamina C facilita el fortalecimiento del sistema inmunológico, los carotenoides luteína y zeaxantina protegen la degeneración macular y el alto contenido en potasio facilita la función nerviosa, la contracción muscular, el ritmo cardiaco y la expulsión de los desechos de nutrientes.

China es el mayor productor mundial de melocotón con casi el 65 % y España ocupa el segundo lugar. En Córdoba contamos con los que se generan en el valle de Guadalquivir, concretamente en Guadalcázar, de gran calidad, aunque no tengan tanta repercusión mediática por su pequeña componente cuantitativa.

En el melocotonero la floración se produce generalmente entre marzo y abril, antes de que empiecen a salir las hojas. Fruto climatérico, que madura fuera del árbol debido al etileno que desprende. La piel del melocotón supera ampliamente el contenido de micronutrientes de la pulpa y es aconsejable comerla, pero con las precauciones adecuadas

En China, el melocotón es un símbolo de larga vida, inmortalidad y fecundidad. En Japón existe la antigua creencia de que el melocotonero y sus frutas ahuyentan a los malos espíritus. El Libro Guinness de los Record recogió en 2005 el melocotón chino de mayor tamaño, de 1,8 kilos de peso.

El melocotón enlatado fue la primera fruta consumida en la Luna por los astronautas en 1969 y en 2007 se incluyó en la Estación Espacial Internacional.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía