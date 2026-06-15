Los huevos fritos con patatas fritas son un plato familiar y barato, cosa muy de agradecer ahora, cuando el increíble precio de los tomates va a terminar echándonos en brazos de los entrecotes que, al fin y al cabo, valen casi lo mismo. Además los huevos fritos están amenazados por el miedo a engordar y a ver incrementado el colesterol en nuestra sangre. Así que tengo observado que comer huevos fritos con patatas suele ser motivo y ocasión de fiesta, porque ya nadie los toma habitualmente sin sentirse culpable y prometerse a sí mismo e incluso a los demás que, para compensar, no cenará o no volverá a comer en no sé cuánto tiempo; pero lo cierto es que su sóla mención despierta entusiasmo.

Pues eso es lo que pasó el 7 de junio, domingo. La Cofradía Gastronómica del Lechón Ibérico de Cardeña, presidida por Mª Isabel García Cano, llevó a cabo una de las actividades incluidas en su programación anual: la excursión por los términos municipales de Cardeña y Montoro, para conocer mejor la comarca de Los Pedroches y los vínculos culturales, antropológicos y patrimoniales que unen el territorio con las personas que lo habitan, contando para ello con un guía de excepción: el cofrade fundador Bartolomé Valle Buenestado, geógrafo, catedrático de Análisis Geográfico Regional, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, y presidente de la Real Academia de Córdoba. El interesante y delicioso paseo concluyó con un almuerzo de hermandad en la Venta del Charco, en el Bar El Niño. El menú, a base de ensalada, queso y lechón para compartir; como plato individual, huevos fritos con patatas, chorizo y lomo de orza; como postre, helados y café. Juzguen ustedes.

A pesar de su sencillez, freír huevos tiene su ciencia. Al margen de las preferencias personales y del terror que nos inspiran los ardientes salpicones, que nos hacen anhelar alguna especie de mando a distancia que actúe desde la puerta de la cocina, todos sabemos que los huevos fritos perfectos son los que presentan la clara crujiente, con encaje en los bordes, y la yema líquida, con una telilla blanca cubriéndola. Ángel Muro, gastrónomo del siglo XIX, recomienda usar una sartén grande, con un volumen de aceite diez veces superior al de un huevo, separar la clara de la yema, calentar el aceite hasta que desprenda humo azulado, retirar la sartén del fuego, verter en ella la clara formando hilo y, con la máxima rapidez, situar la yema en el centro de la clara. Tapar la sartén y tres minutos después quitar la tapadera y sacar el huevo. Original, ¿verdad? Pruébenlo y se sorprenderán.

*Académica