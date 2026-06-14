Escuchar el mensaje sin filtro

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Opinión | Carta ilustrada

Luis Benavides

Córdoba

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La misa del papa León XIV en el estadio de Gran Canaria

La misa del papa León XIV en el estadio de Gran Canaria / Andrés Gutiérrez

La visita a España del papa León XIV ha supuesto una llamada de atención a la sociedad y, sobre todo, a la clase política. Que, visto lo visto, parece seguir otros códigos y que no tiene en la coherencia una de sus virtudes. El discurso que el pontífice pronunció en el Congreso fue largamente ovacionado y muy elogiado por todos al salir. Cada cual, obviamente, cazó del mensaje lo que le interesó y descartó el resto. Prevost habló de la polarización. Apenas horas después, en el mismo lugar, los que aplaudían se insultaban. Penoso.

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