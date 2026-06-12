Opinión | Punto y coma
Nubarrones a lo lejos
Nunca llueve a gusto de todos. Ayer muchos flamantes bachilleres conocieron las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad y hay pocas ocasiones mejores que esta para despotricar sobre los chuzos de punta para los que algunos no se prepararon. Y es que, lamentablemente, algunos jóvenes estudiantes no se protegen hasta que se ven con el agua al cuello.
Durante varias décadas, los exámenes cuya superación era necesaria para acceder a estudios universitarios constituían una serie de pruebas de relativa dureza. Al menos, era necesario trabajar con ahínco durante varios años y, especialmente, en los meses previos a la entonces temida prueba. Posteriormente, llegó una compleja reforma educativa y la Selectividad desperdigó sus caminos por las distintas Comunidades Autónomas. Con esa dispersión, una paulatina bajada de nivel culminó en el examen conocido popularmente, al menos en Andalucía, como «modelo COVID». A este, en algunas materias, le faltó poco para contener un único enunciado que rezase «escriba usted lo que crea conveniente sobre un tema que no le desagrade, si le parece bien». Así, llegó la inflación en las notas y los dieces dejaron de tener el significado que tenían, pues, si casi todos podían conseguirlos, carecían de valor.
A partir del curso pasado, alguien decidió terminar con el cachondeo en el que la situación había derivado. Se dio un cambio de marcha que fue percibido entre los alumnos como un claro aumento de la exigencia, y, según cuentan, el viraje ha sido todavía más brusco en la reciente convocatoria. El caso es que ha caído un chaparrón y la culpa de los estragos la tienen todos menos quienes hicieron caso omiso de los nubarrones que, ya hace tiempo, asomaban a lo lejos.
*Lingüista
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba
- Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias piden continuidad en el trabajo de la Consejería de Agricultura
- Selectividad en Córdoba: consulta aquí las notas de la PAU 2026
- La fiesta de la 41ª edición de los Cordobeses del Año, en imágenes
- Indra entrega las primeras unidades del radar AESA Nemus fabricado en Córdoba para proteger vehículos militares