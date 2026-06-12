La nueva película de Steven Spielberg, El día de la revelación, retoma la eterna inquietud humana sobre la posibilidad de vida extraterrestre. El director construye un relato vibrante en torno al instante en que la humanidad confirma una señal inteligente procedente de un sistema estelar lejano. La película despliega todo el poder del imaginario hollywoodense (caos institucional, conspiraciones y emociones a nivel planetario), y Spielberg vuelve a demostrar su capacidad para transformar una vieja fascinación colectiva en un espectáculo que atrapa y perturba a partes iguales.

Pero mientras Hollywood explora las consecuencias emocionales, políticas y culturales de un eventual contacto, la comunidad científica lleva años planteándose una cuestión mucho más práctica: ¿qué deberíamos hacer si realmente ocurriera?

El pasado 1 de junio, la International Academy of Astronautics (IAA) publicó una revisión de sus Principios para la Conducta de la Búsqueda de Inteligencia Extrate-rrestre (SETI). El documento, elaborado por especialistas en astronomía, derecho, ética y comunicación científica, es el protocolo más preciso desarrollado hasta ahora para gestionar un eventual descubrimiento de inteligencia extraterrestre. Llama la atención el tono del documento. Frente a la imagen popular de un radiotelescopio captando una señal misteriosa y un científico anunciándolo inmediatamente al mundo, la IAA propone justo lo contrario: prudencia extrema.

El protocolo insiste en que cualquier posible detección deberá someterse a un proceso de verificación independiente. Distintos observatorios, diferentes instrumentos y múltiples investigadores deberán confirmar los datos antes de concluir que existe una prueba creíble. La razón es simple: la historia de la astronomía está llena de errores instrumentales e interpretaciones precipitadas.

En realidad, la declaración de la IAA dice tanto sobre la ciencia como sobre nuestra sociedad. Sus autores asumen que el mayor desafío de un descubrimiento de este calibre no estaría en la tecnología sino en la comunicación. Vivimos una época en la que los rumores se propagan más rápido que los hechos. Una hipótesis puede transformarse en certeza colectiva antes de haber sido contrastada. Por eso el texto abunda en cuestiones relacionadas con la comunicación, las redes sociales y la protección de los propios investigadores.

Resulta significativo que la declaración reconozca expresamente el derecho de los científicos a no convertirse en figuras mediáticas. También recomienda que las instituciones protejan a sus investigadores frente a campañas de acoso, presiones profesionales o una exposición excesiva. La preocupación no es exagerada. Basta recordar la velocidad con la que cualquier noticia relacionada con ovnis, fenómenos anómalos o vida extraterrestre se convierte hoy en objeto de especulación.

Quizá el punto más llamativo del nuevo protocolo aparezca en su apartado final. Si algún día se confirmara una señal extraterrestre, nadie debería responder inmediatamente. La IAA establece que cualquier posible mensaje de vuelta tendría que ser debatido internacionalmente. La idea puede parecer burocrática, pero encierra una cuestión filosófica profunda. ¿Quién tiene derecho a hablar en nombre de la humanidad? La respuesta implícita del documento es clara: nadie por sí solo.

Un protocolo como este no habla solo de extraterrestres. Habla de nosotros. De cómo gestionamos la incertidumbre, de cómo distinguimos evidencia y creencia, de cómo tomamos decisiones colectivas ante acontecimientos trascendentes. Y tal vez sea esa la lección más importante. Antes de preguntarnos qué diríamos a una inteligencia extraterrestre, convendría asegurarnos de que sabemos escucharnos entre nosotros.

*Profesor de la UCO