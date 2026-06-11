Todo iba bien en la visita del Papa, cuando, ¡mecachis!, reunión con los políticos. ¡Cómo no iban a hacer teatro! ¡Siempre el mismo papel! Todos alabando la parte del discurso que les interesaba y silbando para otro lado en la que los dejaba con el ese al aire. ¡Pero qué cara careta y qué careto tienen! ¡Qué versátiles en sus papeles que son siempre el mismo papel! Ni siquiera en una circunstancia tan especial pueden quedarse quietecitos sin hacer teatro. Mucho por aquí y mucho por allá, y resulta que aplaudieron hasta con las orejas. Se nota que practican cada día su servilismo grotesco. Les tocan el botón, y ¡a aplaudir como chimpancés de feria! Pero ahí no acabó la cosa, ¡qué va! Faltaba la guinda. Y aparecieron, ¡cómo no!, los nacionalistas. Que si me levanto, que si no me levanto; que si aplaudo, que si no aplaudo. Estos catetos calzón de pana, y esa cateta y su cara de telera dura, agarrando al Papa para decirle en inglés que hable en catalán. ¡Pero qué santa paciencia debió de sacar el hombre! Desde luego que como venga mucho con esta gente, acaba en los altares. Menos mal que parece ser un alma de Dios, bondadosa, sabia y pacífica, para aguantar ese manoseo y esa garra de garrapata nacionalista. Hacen lo mismo con todo. ¡Venga a trincar! Yo, lo reconozco, no hubiera podido; vamos, que me hubiera ido de cabeza al infierno. A mí me pilla esa vedette, butifarra nacionalista, y salto para atrás como si me hubiese rozado con un cardo borriquero: «Pero ¡qué dice esta doña!, ¿por qué me manosea?, ¿qué quiere con tanta sonrisa de camaleón?, ¿pero no dicen que son ateos y no sé cuántas cosas más?, ¿por qué no me deja que siga?; ¡yo no he venido a esto!, ¡que me la quiten!, ¡socorro!, ¡que me la quiten!, ¡cuándo va a acabar su lengüeteo rijoso!». Desde luego, este nuevo Papa sí que demostró al mundo que es un Santo Padre.

*Escritor