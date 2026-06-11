El retrato del Papa

La visita del Papa a España, aunque desarrollada en puntos de la geografía nacional alejados de Córdoba, está teniendo destacadas referencias a esta ciudad y provincia que las vuelven a poner en el mapa internacional con motivo de tan histórica ocasión. La primera se produjo con los pasos iniciales de León XIV en Madrid, cuando durante su discurso en el Palacio Real ante los Reyes, principales autoridades del país y cuerpo diplomático, habló de Córdoba como ejemplo de «mediación entre lenguas, religiones y saberes». La Córdoba de las tres culturas y la tolerancia que, existiera o no tal como se la recuerda, sigue muchos siglos después siendo modelo de diálogo y armonía, aunque el mundo la evoque por razones más estéticas que otra cosa –las del Santo Padre, eso sí, serán profundas y sinceras- para luego seguir a lo suyo, que es incordiarse unos a otros.

Pero la venida del Papa deja otro presente, esta vez más tangible, y es el magnífico retrato que la pintora montillana María José Ruiz le ha hecho por encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Leyendo las distintas informaciones publicadas en torno a la obra, un óleo sobre lienzo de dos metros de altura en el que el Pontífice aparece representado a tamaño natural, no queda claro si se trata de un obsequio de la Iglesia española a Robert Francis Prevost o, lo que es más probable, un gesto de aquella para mostrar al Papa que lo tendrá presente en su sede, donde le fue presentado durante el encuentro que mantuvo con los prelados para conmemorar el 60 aniversario de la creación del colegio episcopal. Sea como fuere –me inclino a pensar que el cuadro no viajará a Roma-, León XIV debió de quedar impresionado al ver su reflejo con tal verismo que a la figura pintada solo le falta respirar, gracias a los rasgos hiperrealistas que María José Ruiz imprime a sus creaciones, en este caso buscando transmitir «una sensación de cercanía y presencia real», en palabras de la autora.

Podría decirse que el Pontífice tuvo que verse como asomado a un espejo, pero la definición quedaría corta. Porque la artista suele cargar sus creaciones de gran aparato simbólico que añade guiños –si uno sabe traducirlos, claro- para entender a la persona o la escena trazadas. En este caso el retrato en recuerdo del viaje apostólico, concebido con carácter de «oficial», está rodeado de claves como resultado de un intenso estudio del personaje y sus circunstancias. La principal reposa a los pies del Pontífice, donde se recrea tenuemente la playa de Hipona, que fuera escenario de la reflexión de San Agustín sobre el misterio de la Trinidad –homenaje al primer Papa agustino-; y en la transformación del mármol en arena hay que ver los años que Prevost dedicó en el cálido Perú a los más vulnerables.

La elección como marco arquitectónico de la archibasílica de San Juan de Letrán, considerada la catedral del Papa, no es casual; en ella se custodia el sepulcro de León XIII, estableciendo así un vínculo espacial con el predecesor del que hereda el nombre pontificio. Además, señala María José Ruiz que al recrear la monumental arquitectura de Borromini y Galilei reivindica el papel de la Iglesia como mecenas de las artes «y pone en valor el encuentro entre fe y belleza». Y lanza una reflexión sobre la creación artística en tiempos de Inteligencia Artificial: «Frente a las tecnologías capaces de generar imágenes inmediatas, el retrato reivindica el valor insustituible de la mirada, la sensibilidad, la experiencia y la mano humana».

Queda claro, pues, lo muy fino que hila la artista montillana, que une espiritualidad a través de una ya larga obra religiosa con lienzos de denuncia cercanos a la crónica social. Hiperrealismo puro.