Si estás siguiendo la visita de León XIV a Madrid, no puedes quedar indiferente. Un Papa no viene todos los días a tu país. Un Papa no es un mandatario al uso, es el líder de casi dos millones de personas. Pero no es un líder con las connotaciones negativas que le damos a esa palabra, es un líder portador de un mensaje de vida, el de Jesús de Nazaret, que no es otro que el del amor sin medida.

Dentro de la gran variedad de actividades que la Iglesia y las instituciones del Estado han organizado por y para el Papa, ha habido testimonios profundos de personas a las que Cristo les ha cambiado la vida, una actuación desgarradora de Niña Pastori e incluso un emotivo discurso de Antonio Banderas. Robert Prevost, el Papa tranquilo, ha soportado el calor madrileño con paciencia de monje y ha dejado muchos momentos que merecen la pena analizar.

Pero si hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención ha sido la vigilia de oración del viernes. No pude comprobar ‘in situ’ si esto que narro es cierto o no, no estuve allí, pero las crónicas lo certifican. ¿Más de 500.000 personas en una adoración al Santísimo en una plaza de Madrid? La lógica te dice que no, pero sí, fue así. Solo se escuchaba a algún bebé que no podía evitar el llanto, el paso de algún dron o los molestos pitidos de los semáforos.

El silencio es signo de inteligencia. Saber callar, contemplar, meditar no está al alcance de cualquiera, y si callas para escucharle a Él el silencio se vuelve ensordecedor.

El Papa ha llamado a no tener miedo a formar una familia, a dar vida. Y es que Prevost ha dicho de todo, hasta que se confiesa madridista. Pero lo dice todo con la serenidad del que carga el peso de la historia, de tantos que han llevado el anillo de Pedro... Y ahora vendrá el plato fuerte, su visita a Barcelona y a las Islas Canarias. Allí hablará de temas controvertidos como la inmigración, de políticas sociales, y es que cuando la religión se relaciona con la política ya sabemos lo que ocurre. Muchas trampas le tendieron a Jesús de las que supo salir airoso. Ahora le toca a León XIV y ya le están atacando de manera preventiva. Todos sabemos que al hablar de inmigración no puede hacer otra cosa que decir la palabra acogida, tan polémica como espinosa, y si no habrá que desempolvar el evangelio de Mateo en su capítulo veinticinco.

León XIV ha pedido a los cristianos que sean constructores de un mundo nuevo, que salgan de la comodidad de la fe del brasero y las enagüillas para dar el salto hacia la comunidad.

Esto solo puede salir de tu interior, es la paradoja de saber escuchar los silencios de uno mismo. Todo lo demás es ruido que no genera vida. Simplemente escucha tu silencio y hallarás el camino.

*Profesor