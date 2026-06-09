Bendecidas serendipias

La serendipia es una visión remolona del libre albedrío; ese jovial punto de encuentro en el que la providencia suaviza su misticismo y el determinismo evita ser tan sesudo e intenso. Había programado desde hacía tiempo el pasado fin de semana para un viaje a Madrid. No había trampa ni cartón: era un merecido regalo para mi mujer, sin incurrir en que las consabidas reservas coincidían con la visita de León XIV.

Mi situación actual con la Iglesia no ha experimentado los sustanciosos dientes de sierra de Emmanuel Carrere, que en El reino describe su prodigiosa y postulante conversión hasta llegar hoy a un conciliador ateísmo. La mía es una fe dopada del escepticismo que facilitan sin estridencias la ciencia y la razón pero nunca busca demediarse de la trascendencia por la poderosa ligazón del humanismo. Y no renegaré que la ‘auctoritas’ papal son los anillos de la corteza de los árboles de Occidente.

Mientras en la misa mi mujer desplegaba la vocación samaritana de los médicos, atendiendo dos lipotimias, uno se dejaba llevar por las travesuras de la serendipia. Allá a mi frente la puerta de Alcalá, y mucho más al fondo, solo visionado en pantallas gigantes, el altar levantado delante de la fotogénica fachada del Ayuntamiento. León XIV recordó el vínculo de la caridad con el día del Corpus; de las custodias de repujada platería, testigos de una religiosidad barroca sufragada por las indulgencias del poder. La historia de España atesora esa indudable ligazón con la Iglesia, desde los privilegios de nuestras reinas de vestir de blanco ante Su Santidad, hasta ese sincretismo entre las procesiones y los cortejos, como ese auto de fe en la Plaza Mayor que pintó Francisco Rizi en 1683. La procesión de León XIV sobre unas calles alfombradas de flores evocó aquella liturgia del Madrid de los Austrias. Delante de un griterío hormonado de jóvenes, el Papa recordó que de nada vale arrodillarse si jibarizas al prójimo, flaco favor para quienes quieren apropiarse del crucifijo y de la cruz de Borgoña, flameando el pendón de la prioridad nacional. Esa idea fuerza que también ha recalcado en el Congreso: el origen no puede amparar la desigualdad.

La puerta de Alcalá al fondo. Y a un lado, el Retiro. Al tiempo que el Papa finalizaba tan masivo oficio religioso, Arantxa González Laya firmaba ejemplares de su ensayo en la feria del libro. ‘Solos en el mundo’ es el título de la obra de la exministra de Exteriores, que no querrá para sí misma las profecías de Casandra, pero seguro que habrá recibido sustanciosas tentaciones para contar su tumultuosa salida del palacio de Santacruz. Nos llevamos firmado un ejemplar de la señora Laya, que también nos recomendó encarecidamente la encíclica papal para entender desde la teología los mecanismos de la inteligencia artificial. Casi me recuerda la partida de ajedrez de la muerte con el caballero interpretado por Max von Sydow.

El Retiro a un lado. Y al otro la calle Claudio Coello, allí donde el blindado de Carrero Blanco se elevó por los aires en el patio de un colegio de jesuitas, en un tiempo en los que el cardenal Tarancón y Pablo VI no estaban para canonjías y adulaciones bajo palio. Bergoglio era jesuita y Prevost es agustino, la flama de un corazón apoyado en un libro. Este Papa parecía no tener el carisma de Francisco, pero sus serendipias están bendecidas. Finalizada la ceremonia, vi a un grupo de carmelitas haciéndose una foto con el altar como fondo. Las monjas, como las ‘influencers’, también posaron de perfil. Los tiempos están cambiando.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y ecsritor