La profesión de arqueólogo (VII)

Hasta hace tres meses, la legislación andaluza que fija los requisitos para ejercer la profesión arqueológica cerraba los ojos ante una realidad académica mucho más avanzada que la de 1993, cuando el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía vio la luz en su primera formulación y, como es lógico, no contemplaba como titulaciones preferentes para el desempeño de la misma los Grados en Arqueología que hoy se imparten en algunas universidades españolas. Esta carencia la ha resuelto la Ley 4/2026, de 24 de marzo, de Patrimonio Cultural de Andalucía en su Título IV, dedicado a los ‘patrimonios especiales’, matizando en su Disposición adicional decimotercera que se entenderán como titulaciones análogas las licenciaturas en Geografía e Historia, Filosofía y Letras, Historia, Historia del Arte y Humanidades, los grados en el ámbito de la arqueología y la historia o los dobles grados con contenidos curriculares específicos en metodología arqueológica y arqueología.

¿Significa esto que los alumnos de la facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, en cuyos títulos la arqueología ha tenido y tiene una presencia puramente testimonial, no podrán seguir dicho itinerario profesional? No tiene por qué, si bien es cierto que en todo esto subyace un componente importante de amenaza. Hasta que no sea objeto de un desarrollo reglamentario específico, la nueva ley se atiene a la legislación ya vigente, y los requisitos para poder ejercer como arqueólogo se fijaron en la modificación del artículo 6 del Reglamento de Actividades Arqueológicas de enero de 2012: simplificando mucho, más allá de la titulación se exigen un mínimo de diez meses de experiencia acreditada como técnico en la modalidad de intervención arqueológica solicitada. Sin embargo, dicho texto ofrece algunas incoherencias. Por ejemplo, ¿un profesor de Universidad que haya dirigido varias intervenciones sistemáticas en el marco de proyectos de investigación, podrá dirigir una excavación preventiva?; al fin y al cabo no son del mismo tipo (por supuesto, el razonamiento vale también a la inversa). ¿Por qué una prospección o un seguimiento arqueológico necesitan menos formación y experiencia? ¿Existen, según esto, arqueólogos de primera y de segunda?

Se prescinde así de una premisa básica: hace falta idéntica formación para todo cuanto tenga que ver con la profesión de arqueólogo. Para serlo, no basta únicamente con saber retirar tierra de forma más o menos metódica; un arqueólogo -que no termina jamás de formarse- es un investigador, ha de hacer interpretación histórica, proponer hipótesis y someterlas periódicamente al juicio crítico de la comunidad científica, además de poner el conocimiento generado al servicio de la sociedad que lo financia; y para ello no necesita siquiera pisar el campo. Incluso hoy, sobra movimiento de tierras y falta reflexión y estudio, sobran hallazgos de pandereta y faltan resultados; porque una excavación sin exégesis, o sin un plan para la conservación y divulgación de los restos (como de hecho exige la nueva ley), de arqueológica sólo tiene el nombre.

Estas incoherencias normativas, reforzadas por una cierta descoordinación y una multiplicación absurda de la burocracia, han terminado por retirar de la arqueología activa a un buen porcentaje de investigadores andaluces, agotados por un sistema tan voraz como absurdo, lo que debería llamar a la reflexión urgente. Sin duda, mejor no excavar que hacerlo mal, abandonar lo exhumado a merced de los jaramagos o simplemente arrasarlo; pero ¿cómo se formarán los arqueólogos del futuro?

*Catedrático de la UCO