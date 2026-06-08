Espectáculo Nadal

«¡Que ya empieza!», gritó un niño desde el salón de su casa. Segundos después, apareció su padre con un botellín en la mano. Hacía calor, así que los dos iban con pantalones cortos de pijama y camisetas cutres; notaban el frescor del aire acondicionado en la piel. Sobre la mesa había un poco de todo: tortilla de patatas, salmorejo, queso. El niño se sirvió gazpacho, y las piedras de hielo de su vaso crujieron; en ese momento pensó que el color de su bebida se parecía al de la pista de tenis. Ambos se acomodaron en el sofá y se frotaron las manos, nerviosos y felices. Ese domingo no dormirían la siesta; ese domingo, 5 de junio de 2005, Nadal jugaba la final de Roland Garros.

Como todo el mundo sabe, Nadal ganó aquel partido, después de vencer, en semifinales, al número uno, Roger Federer. Además de su juventud, llamó la atención su pelo largo, su camiseta sin mangas y su pantalón pirata: en el mundo del tenis, aquello era pura subversión. Por juego y por estética, revolucionó el deporte; acaparó la atención de todos y respondió a las expectativas: títulos, remontadas épicas, puntos inverosímiles. Negar la grandeza de Nadal es una estupidez, del mismo modo que lo es reconocerla deslizando algún pero. Sin embargo, el tiempo es un rastrillo injusto. Últimamente, de hecho, percibo que su imagen se ha distorsionado. Ahora abundan los que se ufanan afirmando que el bueno era Federer y que el juego de Nadal era feo, como si verlo golpear la pelota fuese una cosa desagradable.

Sospecho que esa majadería, como tantas otras, proviene de la gangrena ideológica, que lleva a muchos a pensar que rendirse ante la evidencia, ante Nadal, puede denotar cierta afinidad con ideas de derechas, y eso lo consideran peor que la peste bubónica. Así, los abonados a las soflamas proletarias, de pronto, se han convertido en aficionados al ballet y prefieren al tenista que jugaba con esmoquin. Como Federer es extranjero (¡suizo!), se suspende la alienación ideológica. Por lo visto, el todo es política, exitosa herramienta de arrinconamiento de masas, a veces concede un paréntesis.

Veintiún años después de aquella final, el niño no avisa a nadie cuando empieza el documental de Nadal, y su padre no aparece en el salón. El niño, que ya es padre, se emociona ante la sucesión de golpes, pensando en todos los domingos que gritó, saltó del sofá y chocó los cinco tras los puntos más salvajes y aguerridos jamás vistos. No sabe si el documental es bueno, pero lo ve todo con claridad, como un niño: cuando le pregunten por Nadal, recordará su suerte.

*Escritor