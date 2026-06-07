Las nuevas barricadas

Hay algo que llama la atención en el clima social de estos últimos meses. Mientras el sector privado vive en una relativa calma, las protestas y manifestaciones se multiplican en los servicios públicos. Médicos, docentes, limpiadoras de centros públicos, auxiliares de residencias y otros profesionales vuelven a ocupar las calles, a concentrarse ante las instituciones y a recordar que bajo la aparente normalidad existe un malestar creciente. No es solo una cuestión salarial. Si escucha con atención las reivindicaciones comprobará que, junto a las demandas de mejores retribuciones o condiciones laborales, hay una preocupación recurrente por el propio funcionamiento de los servicios. Los profesionales hablan de falta de personal, de sobrecarga burocrática, de dificultades para cubrir vacantes, de organizaciones cada vez más complejas y de una sensación de agotamiento que se extiende por sectores enteros.

Muchas de estas protestas no se presentan únicamente como una defensa de los trabajadores, son también una defensa de los usuarios. Cuando un médico reclama menos pacientes por consulta, está defendiendo el tiempo necesario para atenderlos adecuadamente. Cuando un profesor pide más recursos o menos burocracia, está pensando en la calidad de la enseñanza. Cuando las auxiliares de una residencia denuncian plantillas insuficientes están hablando de la atención a las personas mayores. Incluso las limpiadoras que mantienen los edificios públicos vinculan sus reivindicaciones a unas condiciones mínimas de higiene y funcionamiento.

Por eso sería un error interpretar esta nueva conflictividad como un simple choque entre sindicatos y administraciones. Lo que aflora es una discusión más profunda sobre el futuro de unos servicios públicos sometidos a una presión creciente. La población envejece, las demandas ciudadanas aumentan, nuestras expectativas son cada vez más altas y los recursos, como siempre, son limitados.

Durante años el debate político se centró en ampliar prestaciones. Hoy la cuestión es cómo mantener unas estructuras diseñadas para una realidad social que ya no existe. Es necesario repensar cómo se reorganizan los servicios, se distribuyen los recursos y conseguimos atraer y retener a los profesionales cualificados. Quizá por eso las pancartas de hoy en las calles merecen una lectura distinta.

Detrás de cada huelga hay una negociación laboral pero también un recordatorio a todos sobre cómo funciona lo que mantienen en pie cada día. Y cuando ellos empiezan a levantar la voz, conviene escuchar antes de que las barricadas se hagan reales.

*Politóloga