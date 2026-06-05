Necesitamos brújulas en la era del cinismo. España recibe al Papa en un momento de profunda fractura global, marcado por escándalos, la desinformación sistémica y la erosión de las certezas colectivas. Su visita apostólica no se limita a un evento litúrgico o institucional; se erige como una interpelación directa a Occidente sobre la urgente necesidad de referentes éticos en la era de la posverdad. En un tablero donde los hechos se supeditan a las emociones y el relato sustituye a la realidad, la figura del pontífice agustino emerge como un faro de coherencia moral y compromiso inquebrantable.

En su reciente encíclica Magnifica Humanitas, el Papa advierte contra el relativismo y la manipulación del lenguaje, la tiranía del algoritmo y la polarización interesada, y propone un retorno a la verdad objetiva como un espacio de encuentro y justicia. Reclama líderes capaces de anteponer el bien común a la ganancia política inmediata, recordando que una democracia sin valores compartidos se desliza hacia el autoritarismo. Traslada así al sillón de Pedro la milenaria tradición de la búsqueda de la verdad desde la interioridad y la experiencia comunitaria. La máxima agustiniana de «volver al corazón» ofrece un antídoto al ruido ensordecedor de la modernidad. La herencia de Agustín de Hipona se manifiesta en su rechazo a la hipocresía y el intelectualismo estéril: la autoridad moral no se hereda por el cargo, se conquista por la autenticidad. Esta pedagogía del ejemplo es la que dota de credibilidad a su llamada, presentándose ante una Europa secularizada con el lenguaje directo de quien busca la Verdad con humildad y rigor intelectual.

La autoridad de Robert Prevost no emana de la abstracción teológica, sino del barro de la experiencia. Su dilatada trayectoria pastoral y misionera, desarrollada en regiones periféricas y contextos de vulnerabilidad, avalan sus palabras. Conoce las consecuencias de la corrupción, el abandono institucional y las promesas rotas de la geopolítica global. Haber caminado junto a las comunidades marginadas ha forjado un liderazgo de cercanía, un bagaje misionero que transforma su discurso ético en un imperativo práctico: el compromiso con el sufriente como única verificación de la fe y la política. Su testimonio personal desarma el cinismo contemporáneo, demostrando que la compasión y la justicia son realizables más allá de las retóricas institucionales.

Su presencia es un desafío ético que nos interpela. En un ecosistema público tensionado por el fango y la descalificación, el Papa ofrece una alternativa basada en la escucha empática y la honestidad intelectual. El veredicto de esta visita dependerá de la capacidad de la sociedad para recoger el guante de la regeneración moral. En un mundo huérfano de guías fiables, la propuesta de León XIV no busca imponer dogmas, sino rescatar la dignidad de la palabra, del ser humano y el valor del compromiso.

*Abogado y mediador