Opinión | La clave
Esto no da más de sí
Esto no da más de sí. No hay un solo argumento para que esta legislatura se mantenga en pie sin que se escuche la voz de los ciudadanos frente a lo que está sucediendo. Peor aún, ante lo que desde el gobierno se trata de abonar como defensa, un golpe de estado civil.
La legislatura ya nació viciada de origen. Bastaba echar un vistazo a los programas electorales de los partidos que apoyaron la mayoría de gobierno en el Congreso para concluir que, si salía adelante, el país iba de cabeza a un proceso de ruptura constitucional. Conciliar los intereses radicales de los independentistas de derecha e izquierda -a sus extremos- con el muro de un gobierno igualmente radical con el objetivo manifiesto de perpetuarse en el poder a base de concesiones unilaterales, intervención de los organismos del Estado y polarización social, solo podía acabar en esto. Y ahora, la marea de presunta corrupción -y hay que ser precisos hasta que los tribunales dicten sentencia- ha acabado por ahogarla.
Esta huida hacia delante frente a la inmoralidad manifiesta de los hechos y los indicios que pueblan autos y sumarios no tiene precedentes en las democracias del club del que formamos parte. Por eso, además de lo anterior, esto no da más de sí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Famosos, farolillos y estilo con sello cordobés: Silbon reúne amigos de la marca en la Feria de Córdoba
- El último viernes de Feria de Córdoba deja el récord de peleas en El Arenal y eleva a 19 los detenidos
- Retiran 220 tortillas, 110 flamenquines y 18 quesos de la Feria de Córdoba por incumplir garantías sanitarias
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- Moda, música y famosos en la fiesta de Silbon en la Feria de Córdoba