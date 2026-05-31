Esto no da más de sí. No hay un solo argumento para que esta legislatura se mantenga en pie sin que se escuche la voz de los ciudadanos frente a lo que está sucediendo. Peor aún, ante lo que desde el gobierno se trata de abonar como defensa, un golpe de estado civil.

La legislatura ya nació viciada de origen. Bastaba echar un vistazo a los programas electorales de los partidos que apoyaron la mayoría de gobierno en el Congreso para concluir que, si salía adelante, el país iba de cabeza a un proceso de ruptura constitucional. Conciliar los intereses radicales de los independentistas de derecha e izquierda -a sus extremos- con el muro de un gobierno igualmente radical con el objetivo manifiesto de perpetuarse en el poder a base de concesiones unilaterales, intervención de los organismos del Estado y polarización social, solo podía acabar en esto. Y ahora, la marea de presunta corrupción -y hay que ser precisos hasta que los tribunales dicten sentencia- ha acabado por ahogarla.

Esta huida hacia delante frente a la inmoralidad manifiesta de los hechos y los indicios que pueblan autos y sumarios no tiene precedentes en las democracias del club del que formamos parte. Por eso, además de lo anterior, esto no da más de sí.