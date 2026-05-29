Opinión | Punto y coma
Lo superaréis
Queridos sanchistas, no os preocupéis, pues esto también lo superaréis. Después de un gran período de negación, superasteis vuestro primer desamor, cuando el rechazo de la persona querida hizo que todo vuestro mundo saltase por los aires; superasteis el robo de aquella oposición en la que regalaron la plaza a un enchufado, y superasteis que un supuesto amigo fiel os pusiese a parir.
Si superasteis todo aquello y mucho más, también seréis capaces de aceptar y superar lo de Zapatero, el bueno. -¿El qué? -Pues que, evidentemente, no era bueno. Sí os pediría que dejéis de buscar excusas insostenibles, porque, sinceramente, hacéis el ridículo. Lo hacéis, de la misma manera que lo hicisteis cuando decíais que vuestra pareja paseaba por el parque con un familiar, en vez de asumir que aquello eran unos cuernos más altos que las columnas del Partenón. Sufrís en vano, del mismo modo que sucedió cuando tardasteis en asimilar algunas desagradables realidades de nuestra sociedad, como que en España la corrupción se cuela -no siempre, afortunadamente- en los procesos de oposición. Asimismo, es ridículo que os meséis los cabellos alegando que «no puede ser», como cuando justificabais aquella amistad de barro.
Ya sé que parecía muy bueno y que ahora pensáis que no encontraréis a nadie que supere su don de la palabra, su bondad, su ternura, su capacidad de compartir los mejores valores con vosotros; porque, como siempre dijo: «Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho». Quizás quería decir «tener poca vergüenza» y «mucha jeta», pero ¿quién sabe? En fin, es mejor asumir que no se ha sido lo suficientemente capaz de ver la realidad que continuar haciendo el ridículo defendiendo al que resultó ser un ídolo de barro. Y de oro.
*Lingüista
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