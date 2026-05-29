Matías Vallés

Los corruptos de izquierdas reciben sobornos inferiores a sus colegas de derechas

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en las últimas novedades sobre los presuntos casos de corrupción del PSOE.

Prosigue la estupefacción española ante los casos de corrupción del PSOE, tras comprobar que los sobornos son notablemente inferiores a los pagados en los escándalos del Partido Popular. Según un estudio del Instituto Nacional de Crematística, donde los corruptos conservadores cobran millones de euros, sus colegas de izquierdas apenas alcanzan los cien mil euros.