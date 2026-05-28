Baja en verano

Haslam y Loughnan (2013) explican que hay una tendencia a negar a los grupos que percibimos como privilegiados las cualidades, o sencillamente características humanas, que sí reconocemos en nosotros o en los que creemos que se nos parecen. Obviamente es un mecanismo que también funciona con los que consideramos desfavorecidos y diferentes. Es acusado en las grandes diferencias -si el rico tiene una desgracia, hasta parece de íntima justicia-, pero también aparece en las pequeñas. He leído en los últimos días a gente indignada con la queja de muchos profesionales -abogados, arquitectos- sobre las mutuas, que después de cuarenta años de cotización pretenden dejarlos en la indigencia al jubilarse (la cuota pagada al mes es a veces más que la pensión que queda). «Que hubieran pagado más, que hubieran ahorrado, se lo echaban todo al bolsillo». O sea: deshumanizar al otro, que a lo mejor ha echado sus cuarenta años de ejercicio ayudando a gente con más dinero que él y seguramente a los que escriben los comentarios. También comentarios mezquinos sobre los profesores en huelga: «Ganan 2000 euros, ¿quieren más?», «Tienen muchas vacaciones». Una cuenta del Partido Popular se permitía apuntar que los profesores se dan más de baja en invierno que en verano, y uno se imagina al redactor con íntima satisfacción de gnomo retorcido, encantado con su hallazgo. ¿Negaríamos al que consideramos igual a nosotros lo que piden estos profesionales? La vida de estos profesionales, ¿a lo mejor la inventamos fabulando más que la conocemos realmente? Siempre parece fácil lo que hacen los demás, y el problema es el día que dejan de hacerlo por nosotros.

*Académico