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Opinión | Al paso

Marcos Santiago Cortés

Marcos Santiago Cortés

Mi ruego a Moreno Bonilla

Querido presidente, todos sabemos que usted ha ganado las elecciones y además con holgura. Pero tiene que saber que, aunque sea el presidente de Andalucía, tiene que seguir ilusionado con el triunfo y entusiasmado con el bien de la gente; porque desde fuera puede saber mucho más (eso le viene estupendamente). Yo le digo que los españoles de lo más orgullosos que podemos sentirnos es de la sanidad pública. Pero a ella le faltan muchos recursos en las arcas públicas y la gente está harta de esas carencias. Por eso se van a la privada los que tienen billetes aun sabiendo que la sanidad pública es muchísimo mejor. Y todos los currantes de los hospitales o ambulatorios están desesperados y la gente cree que la culpa es de los que curran en la sanidad pública. No, es que ellos también están agobiados de tanto trabajar con tanta falta de servicios para ello. Así, por eso, la gente rica se va a una sanidad privada que parece un hotel pero no tiene la calidad que tiene la sanidad pública. O sea, para la vida y la salud preocupante todos perdemos. Les doy una humilde solución para que la sanidad pública tenga más recursos: el dinero que se destina al mínimo vital debe ir destinado a personas que no encuentren trabajo y tengan que comer, pero no a personas que no quieran tener trabajo para tener la vital porque eso es una estafa que está hundiendo nuestra sanidad. Y los inmigrantes son necesarios porque la gente no tiene hijos. Pero esos inmigrantes deben trabajar con contrato legal que dé una parte de la pasta a las arcas públicas y no cobrar en negro para que el empresario se ahorre dinero e irse a la sanidad privada con lo que gana sin pagar a los trabajadores. Simplemente con esas dos propuestas la sanidad pública volverá a ser el orgullo de España. Eso sí, quien tenga pasta de más y quiera la sanidad privada que haga lo que quiera. Pero así no está mirando ni por su salud ni por su vida. Por favor, Sr. Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, demuestre que confiamos en usted y demuestre que usted es un político de bandera.

*Abogado

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