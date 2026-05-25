El periodismo necesario

Hace más o menos un año publiqué un artículo titulado Periodistas. Copio el comienzo: «Hay quien cree que los periodistas no hacen falta. Hay quien confunde con tales a «creadores de contenido» (siempre me he preguntado ¿de qué contenido?) y parece que ya no hace falta nadie: un micro, una cámara y poco más. Pero las y los periodistas siguen siendo imprescindibles. Lo comprobamos cuando vemos el empeño en asesinarlos».

En 2025 fueron asesinados 129 periodistas en todo el mundo. Las fuerzas israelíes mataron a 56 profesionales y periodistas palestinos. México, con siete muertos, continúa siendo uno de los países más peligrosos. Son solo cifras del Comité para la Protección de los Periodistas. Jodie Ginsberg, su directora ejecutiva (eldiario.es 3/05/26) cree que este es el momento más peligroso del mundo para ser periodista: tenemos el mayor número de asesinados en la historia del CPJ, principalmente por la guerra en Gaza y los ataques de Israel contra periodistas, y también porque estamos viendo un aumento de conflictos en todo el mundo.

Para no hablar solo de números aprovecho para recordar nombres, actuales y lejanos: Amal Khalil, 22 de abril de 2026, víctima de los ataques israelíes contra el edificio en el que se había refugiado, en el sur del Líbano. Anna Politkovskaya, asesinada en la entrada de su casa en Moscú (7 de octubre de 2006). José Couso (Bagdad, Irak abril 2003, asesinado por disparos de militares estadounidenses. Juantxu Rodríguez, periodista y fotógrafo (diciembre de 1989), que murió por un disparo de marines norteamericanos en Panamá.

El día 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero no basta con celebrar la libertad de informar. Hay que defenderla, porque sin periodismo libre no hay democracia posible. Los asesinatos no son la única amenaza. También son preocupantes el control económico de los medios, la precariedad del trabajo periodístico, las presiones y concentración de medios.

El periodismo es necesario. Siempre.

*Activista de Amnistía Internacional