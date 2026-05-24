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Opinión | Colaboración

Antonio Guerrero Ruiz

Antonio Guerrero Ruiz

Filosofía analógica

Vivimos rodeados de pantallas que prometen acceso inmediato a todo: información, imágenes, opiniones. Nunca había sido tan fácil hablar y, sin embargo, pocas veces el lenguaje había circulado tan deprisa y con tan poca permanencia. Todo aparece y desaparece en segundos. Incluso el pensamiento parece haberse adaptado a esa velocidad. También la filosofía. Pero la filosofía nació en otro ritmo.

Sócrates no escribía libros ni lanzaba frases para ser compartidas. Caminaba por Atenas hablando con otros. Preguntaba, dudaba, se detenía. Su filosofía dependía de la presencia, de la voz y de la incomodidad del diálogo. No buscaba transmitir información, sino transformar a quien tenía delante. El pensamiento socrático necesitaba tiempo, silencios y contradicciones; exactamente aquello que el entorno digital intenta reducir.

Lo digital funciona fragmentando la realidad. Todo debe poder dividirse en unidades simples: datos, categorías. La lógica binaria organiza el funcionamiento de las máquinas. Pero la experiencia humana rara vez funciona así. El amor no es binario. Tampoco la memoria, el deseo o la identidad. Vivimos en matices, no en códigos.

Ahí aparece el carácter analógico de la filosofía. Analógico no significa antiguo, sino continuo. La filosofía trabaja con aquello que no puede separarse limpiamente en fragmentos. Por eso necesita metáforas, relatos y preguntas abiertas. Martin Heidegger advirtió que la técnica moderna tendía a convertir el mundo en algo calculable y disponible, como si todo pudiera reducirse a información. El peligro no era la tecnología, sino terminar pensando únicamente bajo su lógica.

Y quizá eso esté ocurriendo. La filosofía empieza a medirse por visibilidad, velocidad y capacidad de simplificación. Se adapta al formato breve y al impacto inmediato. Poco a poco corre el riesgo de dejar de pensar para empezar simplemente a circular.

La resistencia filosófica contemporánea no consiste en abandonar lo digital. La filosofía debe estar donde están las personas. Pero una cosa es habitar lo digital y otra convertirse en digital. Puede usar internet sin aceptar que toda verdad deba ser instantánea. Puede entrar en redes sin reducirse a algoritmo.

Filosofar debe consistir en defender aquello que no puede acelerarse del todo: la conversación larga, la duda y el misterio de una experiencia humana que todavía no cabe completamente dentro de una máquina.

*Doctor en Filosofía y profesor de la UNED

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