De entre las actitudes políticas, el grado de identificación partidista y la variable de la distancia ideológica son posiciones claves para nuestra decisión frente a la ranura de la urna. Entre estas claves lo que nos interesa y preocupa es que la gestión política camine a través de la honestidad y la competencia. Sin el ensombrecimiento de la transparencia o visibilidad en la arena administrativa. Ello a pesar del ambiente de poralización, fragmentación, viralización que nos rodea. Y considerando que siempre lo más saludable, en la política, son los ciclos y la alternancia.

Venimos de un ciclo donde está muy presente el voto retrospectivo con lectura nacional, sobre cómo Sánchez ha ido categorizando la realidad. Es el voto que se decide y se tiene guardado sobre lo que se ha realizado bien o mal. Sin embargo, a esta lectura le ha surgido el tropiezo de los pactos de Génova con la prioridad nacional de Vox. En Extremadura y en Aragón este «sentido común» de los ultras ya tiene su singladura. En Castilla y León se está en dilación, y con una mirada disimulada hacia el «kilómetro sur». Y en Andalucía, tras el 17M, el camino ya está marcado: el «sentido común» y la «prioridad nacional» se han colado por la mínima en los pactos del futuro gobierno.

Qué coincidencia, que este pasado 15 de mayo, último día de la campaña electoral en Andalucía, y Día Internacional de las Familias, Sánchez ha alcanzado sus 2.095 días de gobierno y en consecuencia es el segundo presidente más veterano de nuestra democracia, por detrás de Felipe González (con 4.904). La familia de su PSOE le ha felicitado en X: «Gracias por decirle no a la guerra y por el escudo social...». Pero paradójicamente esa veteranía ha sido lograda con la ayuda no gratuita de ERC, Junts, EH Bildu, las naufragadas Sumar y Podemos, ... Sea como sea, esta veteranía, tras el batacazo del PSOE Montero en Andalucía, es para no perder la esperanza en el próximo ciclo electoral. Las autonómicas que quedan y las municipales, en la próxima primavera de 2027. Y las generales para antes del 22 de agosto de 2027, si no se anticipan o prospera una moción de censura. Para afrontar este nuevo ciclo, el PSOE va a respirar a fondo con un Comité Federal este para próximo 27 de junio en Madrid. Pero, además, en la política de bloques en la que estamos, el moderado y alegre ganador Adelante Andalucía pretende ocupar espacio nacional y le podría ser de gran ayuda.

La atmósfera política en Andalucía se extiende por una sociedad andaluza moderada, con baja polarización y sensible a los avatares de la política nacional. Esta marca del sur se ha pronunciado trazando senda no solo a Génova sino también para el próximo ciclo político. Haría bien el PP en situarse en esta moderación y no desconcertar con movimientos por el área de Vox. Al hilo de ello, es muy significativa está interacción: «Usted sabe en qué aguas me muevo yo». Son las palabras de Moreno a una persona simpatizante, en Sevilla, en la campaña electoral.

En fin, la presencia de debates y actos públicos, y la visibilidad de contenido breve en las redes generando reacción y reenvío, han dejado una gran participación electoral, a Moreno rozando la absoluta, a Montero con el suelo roto del PSOE, a Vox avanzando poquito, al andalucismo de Adelante Andalucía como ganador y a Por Andalucía fragmentada y pretendiendo ser útil.

*Cronista