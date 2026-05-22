El lío de los líos

Por poner un ejemplo, imagínese el lector que al presidente Trump en un momento de su visita a la República Popular China se le hubiera ocurrido declarar en público: «Chiang Kai-sek era un buen tipo». Entonces no tendríamos «un lío» sino que se liaría la mundial. Porque, como se sabe, ese fue el general nacionalista y anticomunista que, huyendo de Mao Zedong, se refugió en la isla de Taiwán con el apoyo de los norteamericanos y hasta hoy. Esta situación cabrea mucho al actual presidente chino Xi Jinping y a los muchos comunistas que aún deben quedar en ese populoso país.

Pero como México no es China, ni su presidenta Claudia Sheinbaum se parece a Xi Jinping ni este a Trump, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó en México y ensalzó al prócer conquistador Hernán Cortés para ponerse en sintonía con el trumpismo internacional y montar la tremolina con música de chotis en una injerencia de libro en la política exterior española, lo que no le gustó mucho a la presidenta de aquel lindo país, ni a los descendientes de los aztecas y conquistados, ni al Gobierno español, ni al Rey Felipe VI, ni a la opinión de los muchos que creemos que ahí la madrileña se pasó 50 pueblos y 500 años e hizo el ridículo. O sea, que la chingó.

La señora Sheinbaum, en vez de responderle «Isabel, me gusta la fruta», como es una política muy educada e inteligente solo dejó caer un pausado y lánguido reclamo publicitario y comentó cuando la Ayuso se vio obligada a cambiar la agenda e irse a la playa: «Le gusta mucho México. Se ha ido unos días de vacaciones a Cancún». Y ya saben el bulo que se inventó la señora Ayuso: Que Pedro Sánchez y el Gobierno mejicano en contubernio con los narcos crearon el complot para boicotearla y asustarla, lo que le da cierto rédito en este país y que fue el objetivo principal del viaje, que tan tonta e inculta no es.

Y por estos mismos días se presentó Santiago Abascal en Andalucía y, para mí, que se lió porque dijo que, aunque él era vasco (su familia oriunda de Amurrio, precisó), no venía como conquistador (¡menos mal!), que estas tierras ya fueron reconquistadas por Isabel y Fernando, ambos católicos, y antes de que el masón y filoislámico Blas Infante se reinventara su banderita blanca y azul de inspiración árabe omeya... ya se habían levantado aquí las banderas y estandartes de Carlos V, Castilla, Aragón, Navarra... y esto es España y ¡Viva España! (antes era ¡Viva Franco y Arriba España!)... aunque se quejó que algunas calles laberínticas de Andalucía parezcan Rabat o Marrakech...- un lío así dijo, con voz tronante, arengando como si realmente viniera a limpiar calles y tajos de moros inmigrantes y no es sorprendente que Adelante Andalucía, partido regionalista andaluz, haya multiplicado su voto y pasado el lío al PP del señor Moreno Bonilla, quien ha recogido el mensaje y quiere independizarse de VOX y gobernará, según declara, en solitario con Prioridad Andaluza.

*Licenciado en Economía y doctor en Filosofía