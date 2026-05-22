Convivencia e identidad andaluza

Se abre el telón de la Feria como colofón de un mes de encuentros, representando una anomalía subversiva frente al aislamiento de las urbes modernas. Se transforma El Arenal en un lugar cargado de identidad, memoria y relaciones humanas. El plano de la Feria se convierte en una extensión de la calle, un espacio público donde se disuelven las divisiones socioeconómicas. El obrero, el turista o el político comparten el mismo tablón, música y caldos de la tierra, desafiando la segregación que impera en la rutina diaria. Esta herencia antropológica no es un residuo del pasado, sino una herramienta de vanguardia, un antídoto social frente a la creciente fragmentación global. Mientras las sociedades contemporáneas se aíslan en burbujas digitales y polarización política, el sur de España defiende su modelo de convivencia como un pilar político y sociológico estratégico para el siglo XXI.

Proteger esta esencia de la Feria es una prioridad absoluta para diseñar el futuro. Más que un simple festejo, el mayo cordobés es una trinchera cultural que demuestra que la convivencia armónica, la mezcla y la alegría compartida siguen siendo los mejores antídotos contra la soledad y la intolerancia moderna. En esta época de confusión mediática y tensión política, la convivencia y la integración es nuestra seña de identidad frente a los discursos de los nacionalismos narcisistas y los muros excluyentes. La riqueza e idiosincrasia andaluza ha venido marcada por su cruce de culturas, por su asentamiento de civilizaciones, por la mezcla de sus gentes. A diferencia de los nacionalismos identitarios que se construyen mediante la exclusión del diferente, la identidad andaluza utiliza la fiesta como una herramienta de cohesión y asimilación. No exige origen, sino participación.

Como señalaba María Zambrano, la cultura de esta tierra posee una «razón poética» capaz de mediar entre la vida y la historia, integrando los opuestos. El pensamiento racional y utilitario de Occidente a menudo fragmenta la realidad y separa a los seres humanos. Frente a ello, la cultura andaluza propone una razón que integra la vida, las emociones, la estética y la historia. La feria es nuestro espejo, la manifestación empírica de esa razón: un lugar donde la tradición estética convive perfectamente con la diversidad social moderna, transformando la música y el rebujito en un lenguaje universal de acogida. La hospitalidad es nuestra bandera. Ya lo escribió Blas Infante en su obra Ideal Andaluz: «Mi nacionalismo, antes que andaluz, es humano». No perdamos la esencia ni los principios.

*Abogado y mediador