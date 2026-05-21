Las ferias de Sancho IV

Sancho IV de Castilla fue el segundo hijo varón de Alfonso X El Sabio y Violante de Aragón. Mantuvo desencuentros con su padre e incluso lo desposeyó de sus poderes. El 30 de abril de 1284, fallecido Alfonso X, se coronó como rey. Vida altamente conflictiva falleciendo de tuberculosis a los 36 años. En 1284 concedió al Concejo de Córdoba el privilegio de celebrar dos ferias ganaderas, una en Pentecostés y otra el primer día de Cuaresma. En 1422 Juan II fijó la primera en el mes de mayo. Se celebraban en una explanada en la Axarquía cercana a la que se llamó calle de la Feria. En 1492 los Reyes Católicos las fijaron el primer día de cuaresma y el primer día de mayo. Felipe II quiso suspenderlas, aunque restituyó el privilegio.

No obstante, el origen de la actual feria se involucra en el hallazgo en 1665 de la imagen de una virgen en un pozo frente a la puerta de Sevilla. El popular carácter milagroso de aquellas aguas dio el nombre de Nuestra Señora de la Salud. La celebración festiva y ferial que se fue organizando con los años llegó a solaparse con la de Pentecostés, fusionándose sus celebraciones y recibiendo el nombre que luce actualmente.

La Feria ha tenido diferentes emplazamientos y fechas de celebración. En 1803 se traslada a Puerta Gallegos por la proximidad a la plaza de toros. En 1820, unificándose las dos celebraciones, se ubica en el Campo de la Victoria. En 1905 el ayuntamiento decide que la feria será el 25 de mayo. Anteriormente no tenía unas fechas fijas, habitualmente en mayo, pero también se ha celebrado en junio e incluso en septiembre de 1862 por la visita de Isabel II.

Tras varios años y propuestas de traslado de la Feria, el pleno del ayuntamiento, en junio de 1992, aprobó su nueva ubicación y en 1994 se inauguró el recinto ferial del Arenal.

El origen de la feria fue el mercado ganadero: «… comprar vender y mercar entre risas, fiestas, coplas y alegría…» retrata José Mª Pemán. Fue desvinculándose esa actividad y quedó, como en la actualidad, en unas fechas de diversión y asueto. Aunque las luces la música y los faralaes son protagonistas especiales, la feria quedaría huérfana sin la participación indispensable del sector primario. Escenario para disfrutar el salmorejo, el flamenquín, los asados de nuestra ganadería, los pimientos fritos, el pescado, el vino de Montilla Moriles, la manzanilla, con o sin rebujito, el jamón de los Pedroches, el queso de Zuheros e incluso las nubes de algodón de azúcar para los niños. El vistoso paseo de caballos y carruajes y el amanecer con churros en aceite y chocolate. Sin todo ello la Feria no sería posible.

*Delegado provincial del colegio oficial de ingenieros agrónomos de Andalucía