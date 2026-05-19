Un nuevo mayo que escapa

Aun cuando en su último tramo muestre un poco los dientes, mayo debutó este año con una primavera a la antigua: variable, fresquita y florida, lo que nos ha librado de alguna que otra semana de calor sofocante, al que tendremos tiempo de acostumbrarnos si queremos sobrevivir hasta que llegue octubre. No sé si esto habrá influido o no en las cifras de visitantes, tal vez un tanto mermadas por las guerras, la inflación y ese desasosiego generalizado que nos hace vivir sin vivir en nosotros, como si en cualquier momento el equilibrio inestable del mundo pudiera romperse y mandarnos a hacer puñetas, pero incluso así mayo se ratifica como el mes cordobés por excelencia. Tras los rigores del invierno la ciudad se abre en flor con una sucesión ininterrumpida de eventos que, entre tópicos y cierta mirada de reojillo a Sevilla, tienen como denominador común la alegría, la socialización y la vida en la calle. Córdoba ha sabido convertir este mes en seña de identidad ante el mundo y lo luce cada año con orgullo renovado. Forma parte de su apuesta decidida por el folklore y el turismo de masas, por su imagen más evidente y festiva -la cultura del disfrute, se ha dado en llamar-; en perjuicio, no obstante, de otras claves elementales de su naturaleza a las que da la espalda con criterios excluyentes. Como consecuencia de ello, muchos habitantes del casco histórico (los escasos robinsones que aún resisten) tienen la impresión de que su espacio ha vuelto a colapsarse, robándoles de paso el oxígeno, la paz y el sosiego.

¿Es de verdad este el modelo de futuro al que aspiramos? ¿Hasta cuándo aguantarán las costuras de un traje que nos viene cada año más estrecho? «Córdoba es ahora una ciudad desorientada y en brazos de las modas... Ya no es Córdoba, es un reflejo no de lo que fue, sino de otra Andalucía, de otro aire… Tengo la esperanza de que el futuro de Córdoba sea…hacer de Córdoba una ciudad cultural... La cultura es lo único que puede salvar a Córdoba». Son palabras del Príncipe de Asturias de las Letras Pablo García Baena, en una de sus últimas entrevistas, firmada por Rosa Luque en este mismo periódico allá por 2012; una periodista que, conociéndolo bien, supo transmitir aún mejor su pensamiento y su actitud ante la vida. Tras décadas de polémicas continuadas sobre el futuro de Córdoba, este poeta universal con alma de ermitaño dirimió el debate con pragmatismo y buen tino, necesitado sólo de dos frases.

Pero, ¿cómo hacerlo a entender a quienes confunden la ciudad con un escenario permanente, su austeridad de raza con el afán estrafalario de emulación, su nobleza de siglos con la vulgaridad, su silencio secular con la bulla de un sambódromo? Es difícil, sin duda; no tanto por la semántica estricta de las palabras, sino por la impermeabilidad ante lo que representan e implican por parte de quienes la han convertido en un híbrido con dificultades para reconocerse. Córdoba necesita reencontrar su rumbo, reivindicarse a sí misma. Y, para ello, es hora de olvidar las polémicas estériles, mirar a la historia, reintegrar a la ciudad su integridad patrimonial y su esencia y, de paso, si es posible, generar tejido económico y empresarial para seguir viviendo en, para, por y de ella; hora de menos normativas que no se aplican y más educación, de más respeto y menos permisividad, de más empatía hacia quienes la hacen a diario y menos concesiones a los que abusan de ella, de más cultura y menos frivolidad. Muchos de los que nos visitan se marchan sin siquiera atisbar las claves determinantes de esta ciudad irrepetible.