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Opinión | Carta ilustrada

Raúl Pedrajas Moreno

CÓRDOBA

Tomadura de pelo en Poniente Sur

Estado del parque situado detrás del Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Avenida de Manolete.

Estado del parque situado detrás del Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Avenida de Manolete. / Córdoba

La actuación de Parques y Jardines en el parque situado detrás del Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Avenida de Manolete, es una auténtica vergüenza.

Tras plantar unos cuantos rosales, algunos árboles y varias plantas, han dejado los caminos y el resto del parque exactamente igual de abandonados. Cuando llueve se forman enormes charcos intransitables y el recinto continúa lleno de heces de perros y suciedad. Para rematar, mantienen dos bancos ruinosos que se han convertido en punto habitual de consumo de alcohol y drogas, generando inseguridad y molestias constantes a los vecinos.

Los residentes no necesitamos actuaciones de cara a la galería, sino una rehabilitación real, limpieza, mantenimiento y seguridad. Lo realizado hasta ahora es simplemente una tomadura de pelo para el barrio.

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