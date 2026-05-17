Opinión | Carta ilustrada
Raúl Pedrajas Moreno
Tomadura de pelo en Poniente Sur
La actuación de Parques y Jardines en el parque situado detrás del Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Avenida de Manolete, es una auténtica vergüenza.
Tras plantar unos cuantos rosales, algunos árboles y varias plantas, han dejado los caminos y el resto del parque exactamente igual de abandonados. Cuando llueve se forman enormes charcos intransitables y el recinto continúa lleno de heces de perros y suciedad. Para rematar, mantienen dos bancos ruinosos que se han convertido en punto habitual de consumo de alcohol y drogas, generando inseguridad y molestias constantes a los vecinos.
Los residentes no necesitamos actuaciones de cara a la galería, sino una rehabilitación real, limpieza, mantenimiento y seguridad. Lo realizado hasta ahora es simplemente una tomadura de pelo para el barrio.
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