La Ascensión y los mediosde comunicación social

Hoy celebramos la Ascensión del Señor, presentada por los evangelistas con sus dos hermosas vertientes: primera, Jesús entra en el ámbito de Dios como cabeza nuestra, con la conclusión radiante de que también nosotros estamos llamados a una «plenitud definitiva», que ningún ojo vio y ningún oído oyó, pero que será un día nuestra «realidad final», y una segunda vertiente rebosante de esperanza, expresada por el evangelista san Mateo con una frase inolvidable de Jesús resucitado: «Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La Ascensión de Jesús, narrada en los Hechos de los Apóstoles, es más un «comienzo» que un «final». Nos quiere decir que ha terminado en alguna manera el tiempo de Jesús y comienza el tiempo de la Iglesia, que es continuación de aquella presencia física de Jesús. «Seréis mis testigos»: ha comenzado una nueva época en que los seguidores de Jesús tienen la gran responsabilidad de ser «testigos» de Jesús ante los hombres. En el Prefacio de las misas de hoy se nos dirá que Jesús «ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino». Necesitamos esos «ojos iluminados del corazón» para poder creer y esperar que nuestra condición humana, como la de Jesús, está llamada a una «plenitud definitiva» junto a Dios. Es muy significativa la exhortación de aquellos jóvenes vestidos de blanco: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?». Y también lo es la exhortación de Jesús: «Quedaos en la ciudad». Nietzsche afirmaba con su gran apasionamiento: «Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis en los que os hablan de experiencias supraterrenas. Consciente o inconscientemente, son unos envenenadores… La tierra está cansada de ellos. ¡Que se vayan de una vez!». El mensaje de la fiesta de la Ascensión nos pide mirar hacia arriba, hacia el futuro, pero de ninguna manera es una exhortación al espiritualismo, a «desentendernos» de la tierra; debemos ser fieles a la tierra, a la ciudad de los hombres. Si miramos hacia arriba, -y debemos mirar, en contra de lo que decía Nietzsche-, no es para quedarnos plantados y pasmados, sino para volver con más fuerza y entusiasmo a la ciudad de los hombres, a la que debemos ser fieles. La iglesia de una población alemana quedó destruida en los bombardeos de la II Guerra Mundial. Entre sus ruinas encontraron un crucifijo que había perdido sus brazos. Inicialmente pensaron restaurarlo, pero finalmente lo dejaron sin brazos, tal como lo habían encontrado. A sus pies, pusieron una inscripción: «Este Cristo está sin brazos porque vosotros los cristianos debéis ser como sus brazos y sus manos». Esto es ser «testigos de Cristo»: ser sus brazos que trabajan, sus manos que dan cariño en la ciudad de los hombres a la que tenemos que ser fieles.

A la fiesta de la Ascensión, va unida la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, instituida por san Pablo VI, a raíz del Concilio Vaticano II. El obispo de la Diócesis, don Jesús, se reunió con los periodistas cordobeses, el pasado jueves, tras la eucaristía celebrada en la Catedral, invitándoles a un desayuno en el patio del Obispado, compartiendo «presencias y palabras» con todos, en un clima de afecto cordial y fraternal. El papa León XIV, en su mensaje, ha glosado el lema de esta jornada mundial: «Custodiar voces y rostros humanos»: «El rostro y la voz son sagrados. Nos han sido dados por Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, llamándonos a la vida con la Palabra, que Él mismo nos ha dirigido». El Papa , tras señalar los retos de los medios de comunicación social, -«su desafío no es tecnológico sino antropológico»-, expone sus tres grandes «pilares»: «Responsabilidad, cooperación y educación. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica». Y los versos de Vicente Aleixandre: «Oh, padre mío, seguro estoy que en la tiniebla fuerte / tú vives y me amas».