Fiestas de san Isidro Labrador en Madrid

El ciclo festivo de mayo presenta en el Viejo Continente un marcado carácter agrario. En España, mediado ya el mes, muchos pueblos y ciudades celebran la festividad del santo labrador, valedor de campos y trigales, y bajo cuya advocación se han puesto las tareas agrícolas. Esto ha originado una enorme variedad de romerías, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia... También Madrid está bajo su patronazgo. Lo que comenzó siendo allí una festividad campestre se ha transformado en esa gran verbena urbana a la que los madrileños nunca faltan, repleta de actividades diversas, conciertos y corridas de toros. Según la tradición, Isidro fue vecino de la Villa del Oso y el Madroño y aparcero del hacendado Juan de Vargas, quien no prestaba oídos a las acusaciones que sus colonos dirigían a aquel en el sentido de que, en lugar de trabajar, se dedicaba a rezar. La leyenda afirma que oraba, al tiempo que dos ángeles conducían la yunta que araba el campo de labranza del terrateniente. En Torrelaguna encontró a una joven virtuosa, María de la Cabeza, quien llegó a ser su esposa y a alcanzar también la santidad. Murió Isidro a los 90 años. Sus restos, junto a los de su mujer, se conservan desde 1769 en un arca de plata y madera en la real colegiata que lleva su nombre, ya que antes (desde 1172) reposaban en el cementerio de la iglesia de san Andrés. En 1619 fue beatificado por Paulo V. La santidad le llegó en 1622 durante el segundo año del reinado de Felipe IV, si bien entre las gentes se le tenía ya por santo. Ambos fueron grandes por humildes y, por su virtud, fueron ensalzados.

La ermita, junto a su fuente milagrosa al lado, conmemora el prodigio de que el santo hiciera brotar allí el agua al golpear el suelo con una piedra. A ella acudían los vecinos en la noche del 15 de mayo a llenar sus recipientes. La actual romería es legataria de aquella del seiscientos, la cual se celebraba en el mismo lugar y fecha, si bien las diferentes reformas urbanas hicieron que la pradera fuera desapareciendo. La ermita primitiva la erigió en el siglo XVI la reina Isabel en agradecimiento por haberse curado con las aguas su hijo Felipe II. En 1724 fue sustituida por la actual, que, en 1937, sufrió los estragos de la guerra. A ella se acudía a tomar chucherías, dulces, almorzar y merendar con mucha licencia por parte de los romeros. Al alba se decía una misa. Los mandaderos de los conventos acudían para llenar las botellas, mientras los asistentes bebían de aquella agua santa a la que se le suponía poderes curativos contra las fiebres. A media mañana acudían las damas distinguidas con su servicio, y los mendigos y tullidos aprovechaban la bulla para deambular de un lado para otro. En los tenderetes se vendían comestibles, empanadas, animales asados, ensaladas, huevos duros, dulces y golosinas..., acomodándose los romeros para comer en animados corrillos. A su término bailaban todos al son de castañuelas, guitarras y bandurrias. Las campanadas conventuales para el Ángelus, que sonaban desde san Francisco, interrumpían el jolgorio, descubriéndose los asistentes para rezar la oración. Al toque de caída de la tarde emprendían su retorno a Madrid. Actualmente las autoridades, tocadas con sus gorras a cuadros, visitan el lugar. Numerosas majas y manolas toman las rosquillas y muchos rellenan sus recipientes con el agua que hizo brotar allí el santo.

*Catedrático