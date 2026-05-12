12 de mayo: el día en que las enfermeras dejamos de callarnos

Cada 12 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, la sociedad mira hacia una profesión esencial para el sostenimiento del sistema sanitario. Sin embargo, este año no es una fecha más, es el momento en el que, como colectivo, decidimos dar un paso al frente y decir con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha silenciado: las enfermeras ya no nos callamos.

Durante años, las enfermeras hemos sostenido el sistema sanitario en condiciones de sobrecarga, precariedad y falta de reconocimiento. Hemos asumido más responsabilidades con menos recursos, normalizando una situación que nunca debió ser aceptable. Se nos ha empujado a «apañarnos», a suplir con vocación lo que debería garantizarse con planificación, inversión y respeto profesional. Pero la realidad es que cuidar bien, no puede depender del sacrificio constante de quienes cuidan.

Hoy, afirmamos con rotundidad que el silencio no protege. Hablar, reivindicar y exigir es la única vía para transformar un sistema que necesita cambios urgentes. Las enfermeras tenemos la formación, la capacidad y la experiencia necesarias para liderar esos cambios. No somos un recurso secundario, somos un pilar fundamental del sistema sanitario y, como tal, debemos ser reconocidas.

Defender a las enfermeras es defender la salud de la población. No es un eslogan, es una evidencia. Cuando faltan enfermeras, cuando las ratios son inasumibles, cuando las condiciones laborales son precarias, la calidad asistencial se resiente y la seguridad del paciente se pone en riesgo. Más pacientes por profesional significa menos tiempo para cuidar, menos capacidad de prevención, menos calidad en la atención. Y eso tiene consecuencias directas en la salud de las personas.

La enfermería no solo cuida, también previene, educa, acompaña y lidera intervenciones que mejoran la calidad de vida de la población. Colocamos al paciente en el centro del sistema, promovemos la equidad y contribuimos a construir entornos sanitarios más justos e inclusivos; pero para hacerlo con garantías, necesitamos condiciones dignas. Por eso, este 12 de mayo no solo alzamos la voz, también planteamos soluciones. Reivindicamos más enfermeras, mejores condiciones laborales, participación real en la toma de decisiones y el reconocimiento efectivo del valor de los cuidados. Invertir en enfermería no es un gasto, es una garantía de salud, eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado. No se puede sostener un sistema con profesionales al límite, es imprescindible que se adopten medidas concretas que refuercen las plantillas, mejoren las condiciones de trabajo y permitan a las enfermeras desarrollar plenamente sus competencias. Solo así, podremos avanzar hacia un modelo sanitario de calidad, seguro y centrado en las personas.

Este año, además, es especialmente significativo. Satse cumple 40 años defendiendo a las enfermeras y fisioterapeutas, cuatro décadas de lucha constante, muchas veces silenciosa, pero siempre firme. Hoy, esa trayectoria se traduce en una organización fuerte, unida y decidida a seguir avanzando. Bajo el lema «Cuidar nos une», reafirmamos nuestro compromiso con la profesión y con la sociedad.

Este Día Internacional de la Enfermería no es solo una conmemoración, es un punto de inflexión. Es el paso de la resignación a la acción colectiva. Una etapa en la que alzamos la voz no solo por nosotras, sino por cada paciente, por cada familia y por el futuro de nuestro sistema sanitario.

Porque cuidar exige condiciones dignas. Porque nuestra voz importa. Y porque, desde hoy, ya no nos callamos.

*Secretario de Acción General de Satse Córdoba