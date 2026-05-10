Trump desconcertado

Ni un sola previsión triunfalista se cumplió. Putin aspiraba a que sus tropas tomaran Kiev en cuatro días y lleva cuatro años de guerra en el frente ucranio. Trump prometió terminar con ese conflicto, y después con el exterminio en Gaza, pero lleva cuatro meses de retraso en su previsión. Por si fuera poco, se apuntó al proyecto de Binyamín Netanyahu de liquidar al régimen de los ayatolás en Irán bombardeando una reunión de sus máximos dirigentes y, aunque se produjo una gran matanza, el poder de Teherán demostró su gran capacidad de sustitución inmediata. Todos los analistas se equivocaron en sus previsiones y la realidad hoy es que la guerra en sus diversos frentes ha embarrancado peligrosamente. Y Trump muestra síntomas de estar desconcertado.

Probablemente, para desviar la atención de la opinión pública, se abren nuevos capítulos de guerra y de amenazas. Seguramente por eso, Netanyahu volvió a invadir el sur del Líbano desplazando a una población martirizada. Probablemente por lo mismo, Trump decretó la agonía de Cuba, que ya no puede resistir más sin petróleo, medicamentos ni comida. O por eso abrió el capítulo de hostilidades con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, del partido Morena, que preside Claudia Sheinbaum. Washington le acusa de connivencia con el cártel narcotraficante de Sinaloa y la presidenta exige «pruebas contundentes e irrefutables» de esos cargos que se le imputan. La tensión se juega sobre la renegociación de los acuerdos económicos del TMEC, que afectan también a Canadá.

En paralelo, Trump litiga con sus aliados tradicionales en Europa, lamentando que no se impliquen en su guerra en el Golfo Pérsico. Por su falta de colaboración, reparte amenazas de retirar soldados norteamericanos de sus bases en España, Italia y Alemania. Con el Reino Unido, la tensión es muy alta y el rey Carlos de Inglaterra ha acudido a la Casa Blanca a suavizar la relación.

Pero de todas las bombas y misiles lanzados en esta especie de «guerra de racimo» que se expande en varios frentes, acaso la peor sea la del tiempo. La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP ha supuesto de facto la liquidación del cártel petrolero. Irán sigue bombeando crudo, pero cada día la situación es más angustiosa porque su capacidad de almacenamiento se desborda. Y el bloqueo del estrecho de Ormuz no permite la entrada de la flota de superpetroleros que, en otras ocasiones, ha actuado como depósito de emergencia. Las ricas monarquías petroleras del Golfo sufren problemas de liquidez y descuelgan el teléfono para pedir ayuda a Washington. Trump no tiene respuesta, porque su seguidismo de Netanyahu le ha conducido a un callejón de difícil salida. Y le duele la soledad que a su alrededor percibe.

Mientras tanto, el petróleo alcanza su precio más alto en cuatro años y se teme por un racionamiento que llevaría a reducir los vuelos de avión este mismo verano, con repercusión en el turismo y el comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional prevé una retracción económica, aunque algunos países, España entre ellos, de momento resisten. Atentos a la bomba de tiempo.

*Periodista