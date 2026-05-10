Una pierna de cordero

«Pero ella no vale nada» es una frase demoledora donde las haya. La escuchaba con frecuencia en mi infancia, casi siempre a mujeres juzgando a otras mujeres, amas de casa de los años cincuenta y sesenta que opinaban del aspecto de otras, sobre si respondían a un canon físico que les permitiría obtener un marido. Todas las mujeres de clase media -o que aspiraban a situarse en ella- debían replicar un modelo, una imagen que las conduciría al matrimonio y las liberaría de seguir viviendo en la casa de los padres, aunque tuvieran que subordinarse al marido. Muchas se declaraban felices, otras no tanto, pero ¿podía ser satisfactoria esa situación de sumisión al hombre y de competencia entre mujeres?

En los últimos años existe un movimiento que parece estar calando entre chicos y chicas: el fenómeno de las tradwives (las amas de casa tradicionales) popularizadas en las redes sociales. Son mujeres que dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de su marido, de sus hijos y del hogar. Influencers con una imagen de los años cincuenta, vestidas con trajes glamurosos de ciudad o de campo, según el ámbito que quieren recrear, peinadas y maquilladas con esmero, que limpian, cocinan, sonríen y están siempre disponibles para atender las necesidades y los deseos del marido. No trabajan fuera del hogar, no cotizan, no tienen vacaciones, ni tendrán una pensión de jubilación. Pero son felices y están dispuestas a demostrarlo. Bueno, las influencers y sus equipos sí ganan dinero y algunas, mucho.

Cuando las veo, recuerdo un cuento de Roald Dahl que ejemplifica la situación de las amas de casa de la época que copian con supuesta añoranza. «Cordero asado» está escrito en 1952, once años antes de que Betty Friedan publicara La mística de la feminidad, obra clave del feminismo que trataba del «malestar sin nombre» que experimentaban dichas mujeres. La historia muestra a una joven esposa, Mary Maloney, embarazada de seis meses, que espera la llegada de su marido, policía, un jueves por la tarde, día que suelen cenar en un restaurante. Es un ama de casa hacendosa, dispuesta a satisfacerle en todo. Acepta que ese día llegue hosco y huraño, que no quiera salir y ella tenga que improvisar la cena. De repente, él le dice que la va a abandonar y que no monte un escándalo que pueda perjudicar su carrera. Ella, como una autómata, actúa como se espera que haga: sigue con la rutina de atenderle y busca algo que cocinar, como si así su vida volviera a ser como antes. Pero su marido añade que no va a cenar, que va a salir, y Mary, con una pierna de cordero congelada en su mano, le atiza con tanta fuerza en la cabeza que lo mata. Nuestra protagonista, al reflexionar sobre las consecuencias que su acción tendría para ella y para su hijo, decide actuar como si lo hubiera matado alguien que entrara en la casa mientras ella iba a comprar. Los compañeros de su marido buscan el arma homicida sin saber que se está cocinando en el horno y, a petición de la reciente viuda, se comen el cordero.

Conclusión: Mientras Mary actuó como se esperaba, sin protestas, sin escándalo, la rabia que nació en su interior se desbordó y la llevó a golpear -y matar- a su marido; pero cuando empieza a tomar sus propias decisiones, aunque sea prolongar su papel de ama de casa perfecta durante la investigación, será capaz de defenderse y no acabará en la silla eléctrica.

Perdón por el espóiler, pero es necesario. Hay que avisar a estas chicas de las consecuencias de seguir los consejos de esas falsas tradwives que inundan las redes sociales con sus promesas de felicidad. Si alguna de ellas quiere probar la experiencia, que lo haga, pero siempre guardando una pierna de cordero en el congelador.

Nunca se sabe.

*Psiquiatra