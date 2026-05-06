En defensa del autor

El mundo de los sueños suele ser, para la mayoría de los mortales, eso precisamente, un espejismo, tal como también lo es para los autores que fantasean con la opción de «vivir del arte» y costearse la existencia merced a sus creaciones; fantástica quimera que se desvanece presurosa al contacto con la prosaica realidad, tanto más rápidamente en el caso de los trabajadores de la palabra, como los escritores, quienes casi en su totalidad precisan de un oficio subsidiario para complementar el yantar cotidiano.

Sin embargo, de vez en cuando, aparece en el firmamento una estrella fugaz: Javier Sierra, escritor y periodista, ha catado con profusión las mieles del triunfo, notable milagro por sí solo y aún más sorprendente cuando no le acompaña ese engreimiento tan arduo de digerir por parte de los señalados por la gloria. Lejos de ello, el turolense, sin perder su talante humilde y sencillo, se ha elevado como adalid en la defensa de los derechos de autor, tal y como ha reconocido el reciente galardón otorgado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). En voz de Carme Riera, presidenta: «Javier ha sido un altavoz contra la piratería, reclamó el liderazgo de las administraciones públicas en el fortalecimiento de la cultura escrita y ha advertido de los desafíos que la IA plantea para los creadores y para el conjunto de la sociedad». Por su parte, el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita señala que los principales problemas a los que se enfrentan actualmente autores y editores son el incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual y la normalización de usos no autorizados, epitafio luctuoso al que se suma con extraordinaria ascendencia y pujanza la inteligencia artificial, para levantar nubes sombrías sobre un futuro ante el que el paupérrimo presente ya supone una losa insoportable.

*Escritora