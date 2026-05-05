El peligro de la no educación

El otro día me llamó la atención y me alarmó en la misma medida una situación que, al menos a mí, me resultó curiosa en sentido muy negativo, cuando estaba ayudando a mi sobrina con las tareas del cole. Es verdad que el libro de texto ya me pareció raro y malo. No me pregunten qué asignatura era, porque cuando ojeé el libro, era un batiburrillo de mil cosas: desde temas de ciencia hasta de historia, de geografía o de economía. Todos temas muy cortos, con conceptos, algunos complejos, que no habían visto nunca y tampoco se explicaban, y sin ninguna estructura, orden ni concierto. De hecho, pasaba de tratar la Unión Europea a conceptos básicos de economía y, justo después, venía un tema sobre algo de prehistoria, en ese orden. Pero esto no fue lo que realmente me dejó con la boca abierta.

Lo que le estaba explicando a mi sobrina era un tema sobre la Unión Europea, y ella me preguntaba todo lo que no entendía de forma curiosa y hábil, y de pronto me dice: «Pues hay un señor que es presidente y es muy malo, pero que muy malo». Entonces le pregunté quién era y no recordaba su nombre. Le dije que me explicara por qué decía que ese señor era muy malo, y su respuesta fue que se dedicaba a lanzar bombas y a matar a gente que no tenía culpa de nada. A partir de ahí, empecé a indagar para averiguar quién era. Le pregunté si se llamaba Putin, pensando que a lo mejor había escuchado algo sobre Ucrania en las noticias, y me dijo que no. Entonces me dijo que era presidente de América, y ya le dije si era Donald Trump, a lo que me dijo que sí, que ese era. Mi cabeza se fue directamente al conflicto con Irán, obviamente. La siguiente pregunta fue sobre qué le habían contado sobre dicho conflicto y quién. Me dijo que había sido su profe en el cole y que les había explicado que ese señor era muy malo porque tiraba bombas y mataba gente, que eso les habían contado.

Esto fue lo que me dejó atónita. Yo soy profesora, aunque sea de mayores, como dice mi sobrina, y que alguien que se dedique a la enseñanza resuma el conflicto de Oriente Medio con algo como hay un presidente llamado Trump que es muy malo, muy malo porque tira bombas a gente de Irán que es buena… No sé, pero me parece de traca. Además, esto es una opinión. Todos tenemos nuestras opiniones políticas, pero los profesores debemos enseñar, o al menos intentarlo, a nuestros alumnos hechos y datos, procurando no sesgarlos, para que luego cada alumno/a vaya configurando sus propias opiniones. Si en determinados temas uno da su opinión, también puede decir que es meramente opinión, especificando que está sesgada por su ideología o por su forma de ver las cosas.

A partir de ahí, mi trabajo fue arduo. Coger un mapa, porque obviamente mi sobrina no sabía dónde estaba Irán, ver el estrecho de Ormuz e intentar explicarle algo sobre: el comercio internacional que pasa por allí, sobre todo el tema de petróleo y que EEUU no quiere que dicho estrecho esté controlado por Irán; que Irán vende petróleo a países que son competidores comerciales de EEUU como China; el tipo de régimen dictatorial (y qué era eso) que hay en Irán y que los países que están tirando esas bombas (Israel y EEUU) afirman que Irán puede construir bombas nucleares (y qué era eso); la acusación que se hace sobre Irán de financiar a grupos terroristas (y qué era eso) de la zona; la simple intención de EEUU de aumentar su imagen de país fuerte frente a sus aliados y a otros países enemigos… Y, sobre todo, le enfaticé que lo que se denomina geopolítica es algo muy, muy, muy complejo. Aun así sé que no se lo expliqué todo y no todo lo bien que me gustaría porque tampoco soy experta en Oriente Medio. Eso sí, yo soy plenamente consciente de que no soy experta en Oriente Medio.

Realmente, tenemos que pensar seriamente si un profesor puede coger a personas altamente influenciables por su edad e ir soltando perlas de ese tipo, y repito: yo soy profesora.

*Profesora de Economía de la Universidad de Córdoba