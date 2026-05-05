Azul cerúleo

Versiones de una misma canción hay muchas. La última muestra de cómo desgraciar una versión original ha sido la interpretación de «Libre» por Javier Milei en su visita a Israel, acompañándose en ese engendro de karaoke por Isaac Herzog, el presidente israelí. Desde luego, no creo que sea la mejor forma de homenajear a Nino Bravo.

Pero para versiones, las de los cuentos, el mejor caleidoscopio para sintetizar las complejidades del alma dentro de una engañosa simplicidad infantil y amoldándose a la contextualización histórica.

‘La cenicienta’ es un claro ejemplo de esa permeabilidad. Las fuentes arrancarían de la ‘Cenenterola’ napolitana, allende el siglo XVI, cuyo canon de zapatitos de cristal fijaría algún siglo más tarde el francés Perrault. Sin embargo, ya existen trazos de la misma trama en la mitología clásica: un águila le robó una sandalia a Ródope, una bella cortesana, y la dejó caer sobre el regazo del rey. Comenzó una de esas metonimias de la parte por el todo, el pie por la mujer y el consiguiente ‘casting’ de la talla justa para localizar entre todos el reino a la escogida. Se han reconvertido las princesas Disney, que ya no abanderan ese ideario melifluo de buenas esposas. Pero el boato y el destello de la Corte siguen presentes. Hoy lo más parecido a la alquimia de la calabaza, y acudir a un fiestorro en carroza de cristal es acudir a la gala MET de Nueva York: el punto de encuentro de las vanidades, el jardín de las Hespérides de los ‘celebrities’ y el reverso de los tétricos y honestos lienzos de Valdés Leal.

El alcalde de la Gran Manzana, tildado como rojo y musulmán, ha hecho lo imposible. Mamdani ha rechazado una invitación a la Gala MET, todo un desperdicio para quienes siguen las leyes de Warhol, aspirando en su puñetera vida al menos a diez minutos de fama. Posiblemente la negativa de Mamdani no vaya contra la moda ni contra el ‘alma mater’ de este evento (Anne Wintour, casi un Eolo de las tendencias). Más bien apunta a la arrogancia arribista de Jeff Bezos, ese puntal del trumpismo que compró el ‘Washington Post’ para ponerle el dogal para que no se destapen nuevos ‘watergates’.

Wintour es el alter ego de Miranda Priestly - llámese Meryl Streep- en ‘El diablo viste de Prada’. Se ha recibido con muchas expectativas esta segunda entrega porque la nostalgia te remonta a los días felices anteriores a Lehmann Brothers, cuando las ‘top models’ marcaban el estrellato. Tiempos no tan distantes los del implacable monólogo de Miranda con el que humillaba el suéter de Anne Hathaway, apoyándose en la trazabilidad del azul cerúleo, ese color tendencia de temporada que no escogía una chica de clase media pues realidad procede de la excursión inspiración de una abeja reina.

Dicen los que nos visitan que en España la gente viste muy bien. Quizá sea porque nos tiramos medio siglo uniformados con el espíritu del nacional-catolicismo o porque decidimos abandonar la pátina gris y parda de la paleta del pintor Solana; o incluso todo ese telurismo de colores oscuros que nos caracterizaron desde el concilio de Trento. Somos amigos de la moda de la moda porque en nuestro caso esa tildada impronta envidiosa es compatible con la solidaridad. Somos hijos del azul cerúleo; de hojear el ‘¡Hola!’ a hurtadillas; y de incluso -a vejez viruelas- de enamorarnos de la moda juvenil.

*Licenciado en Derecho y escritor