IA y mercado de trabajo: más acción y menos alarmismo

A los medios les gusta generar alarma, porque eso aumenta sus audiencias. Una parte importante de las noticias que leemos sobre la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el empleo responde a este patrón, bien probado en la cobertura de sucesos y catástrofes. Pero más que alarmismo, debemos apelar al sentido común, y sobre todo a la previsión: la IA en efecto va a tener consecuencias sobre nuestras vidas, por lo que habría que actuar con rigor y conocimiento, con decisión y sin miedo, desde las instituciones públicas y privadas.

Un muy reciente informe de FUNCAS, la Fundación de las antiguas Cajas de Ahorros, acaba de proporcionar varios titulares jugosos. Por ejemplo, que “la IA destruirá entre 1’7 y 2’3 millones de empleos en la próxima década”. Eso dice la nota de prensa, pero si leemos el documento podremos ver que hay sobre todo dos grupos ocupacionales afectados: el de los técnicos y profesionales científicos y el de los técnicos y profesionales de apoyo, además de un tercer grupo con menos ocupados en la actualidad, el de los trabajadores administrativos y contables. Este informe ha coincidido en el tiempo con anuncios de despidos en todo el mundo, en empresas tecnológicas, y con otras noticias sobre el empleo nacional en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero no se sabe muy bien a quién se ha despedido, y por qué. Sin perder de vista que otras noticias alertan de miles de vacantes sin cubrir en las provincias de más dinamismo tecnológico, como Madrid, Barcelona o Málaga. El 78% de las empresas tecnológicas en España afirma que tiene dificultades para cubrir empleos cualificados, según otro estudio de Manpower Group. ¿En qué quedamos, entonces?

Se puede estar despidiendo a jóvenes programadores, porque la IA hace mejor su trabajo, o a revisores de contenidos de las grandes plataformas, esa gente que desde Kenia, Filipinas o Colombia tiene que revisar todo lo que se sube a las redes para evitar que contenidos de extrema violencia física o sexual, imágenes espantosas, lleguen a nuestros felices ojos tranquilos. No es lo mismo. Si la IA va a evitar trabajos mal pagados que están causando traumas ciertos a esos trabajadores que velan por nuestra buena conciencia, bienvenida sea, siempre que sea eficaz. Pero si va a sustituir a los jóvenes que necesitan formación, entonces habrá que actuar para ofrecer alternativas a quienes deben desarrollarse profesionalmente en un entorno artificialmente hostil.

Todas las grandes consultoras publican cada año sus informes sobre el impacto de la IA en el mercado de trabajo, y es importante leerlos para obrar en consecuencia. Un referente mundial en esta materia es el profesor Carl Benedikt Frey, que acaba de participar en un artículo publicado en el New York Times titulado Silicon Valley se prepara para una clase marginada permanente. La gran apuesta de los zares de la IA es la desigualdad social, la concentración de poder y riqueza, y un modelo de convivencia muy diferente al que conocemos.

Entonces, podemos mirar al dedo o mirar a la luna. Si preferimos quedarnos con el dedo, estamos ya tardando en reaccionar desde el sistema educativo, las universidades, las administraciones públicas y las empresas. La IA ha llegado para quedarse y hay que actualizar cómo educamos, cómo formamos, cómo damos clase y cómo hacemos que los empleados y directivos aprovechen las oportunidades que ofrece la IA, sin caer en el pesimismo. Se trata de planificar y actuar, pensando a largo plazo y evitando titulares que dan risa. Y si miramos a la luna, entonces hay que hacer algo para que todo lo que se nos viene encima no destruya los equilibrios geográficos y sociales que proporcionan estabilidad y unos estándares de bienestar compartido. De eso se trata el juego en el que estamos embarcados.