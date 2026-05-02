Opinión | El cuerpo en guerra
Elogio de una madre no-madre
Mañana lloverán ramos de flores, libros, bombones... y muchas familias se reunirán alrededor de la mesa para celebrar que siguen unidas gracias al esfuerzo de la madre. La madre, ese bastión indestructible, que a menudo cede el testigo a la hija para convertirse en abuela. Y así las madres crecen y se multiplican, siempre eternas pero vulnerables.
Esta realidad contemporánea nos ha demostrado que existen muchas maneras de maternar, tantas como núcleos familiares haya. En mi último poemario, me atrevo a dar un paso más allá: ¿existen madres sin hijo? Yo sostengo que sí: hay mujeres que se sienten madres, que siempre se han concebido así, que siempre han querido serlo, pero a las que la vida o la ley natural les ha arrebatado a su criatura o la posibilidad de que esta exista.
Entonces, ¿sin criatura puede haber madre? En mi opinión, sí, no ya porque pueda producirse la trágica muerte del hijo (un infierno), sino porque a menudo éste se queda atrapado en ese complejo territorio de la no existencia que puede llegar a ser la memoria. Una célula que comenzaba a ser criatura en el vientre de la madre pero que súbitamente un día dejó de tener latido (como en La hija que no soy, de Marina Carretero Gómez) o aquellos hijos que dio a luz Wanda Maximoff y cuya existencia borró su mentora Ágata Harkness no sin antes tratar de arrebatárselos de su mente.
Imaginad que una madre (Wanda) despierta un día y sus hijos se han esfumado. ¿Quién se los ha arrebatado? ¿Por qué todos a su alrededor fingen que nunca han llegado a existir, que son algo fruto de su imaginación desmedida? ¿Por qué tacharla de «loca» resulta más sencillo que tratar de descubrir lo ocurrido? Es más, ¿por qué a nadie le interesa averiguarlo y sí hacerla permanecer varios días en la cama apartada del mundo, en silencio? ¿Piensan que unos hijos pueden llegar a dejar de recordarse en la cabeza de una madre? ¿Acaso una madre no irá a buscar a sus hijos a todos los universos posibles?
¿Y si siempre nos hubiéramos pensado madres, si ya queríamos a esa criaturita en nuestro interior antes de existir y la biología, la violencia médica o el egoísmo vanidoso de los hombres nos ha arrebatado su existencia? ¿Cómo definirnos entonces, cómo autodenominarnos? He aquí una madre no-madre, la que ha hecho de la historia de Wanda su cruzada personal, la que firma estas palabras.
Feliz día a todas las madres de todas las realidades en cualquiera de sus formas.
*Escritora
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial
- La nueva fábrica de Cunext en Córdoba en cifras: inversión, puestos de trabajo y producción
- Decathlon City refuerza su presencia en Córdoba con una nueva tienda de 470 metros cuadrados en la Calle Concepción
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
- Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días