El principio de contradicción

Vox, esa consecuencia del fracaso escolar, avienta la prioridad nacional en el acceso a programas públicos. Tiene gracia, dado que es el partido con más apellidos forasteros entre sus elites (véase su candidata cordobesa, Badanelli, de una familia de inmigrantes florentinos), recibe una oscura financiación bancaria húngara y reincide en la querencia por darle la razón a todo majara global que dispara contra los intereses españoles. Se ha llegado al punto de que los ultramontanos, tan queridos en la curia, son los únicos practicantes que desobedecen la infalibilidad papal. Esto de las nuevas derechas antivaticanas, contrarias a la fe verdadera, no lo vimos venir.

Sucede que el PP compra la manga recia contra la inmigración siempre que, imaginamos, estemos hablando de pobres. Dicen que priman el arraigo, pero la actual ley del padrón es fruto de un tal Mariano Rajoy, quien determinó que no hacía falta disponer de una vivienda en regla para ser vecino. Permitió el empadronamiento en campamentos chabolistas o centros municipales al eliminar la presentación de escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o cesión legítima de inmueble. Estos son los mismos genios que montan oficinas antiokupas a las que luego no va nadie.

A la izquierda en general y al PSOE en particular, le parece fatal lo del arraigo. Pero uno recuerda que hasta 2008, antier, era requisito indispensable llevar años empadronado en Córdoba para optar a un piso de Vimcorsa. Se acordará la alcaldable Victoria Fernández: fue ella quien quitó la medida instaurada por el PCA ante las presiones de la Junta, que consideraba que era una afrenta a los propios de Almodóvar, Lucena o Pozoblanco. Fue como lo de Salvador Illa, que se permite dar clases de humanismo mientras despide a funcionarios públicos por no tener el B2 de catalán, como aquel cocinero cordobés. Es curiosa esa diferencia entre prioridades nacionales chachis y chungas. Borges se sorprendía de la cantidad de personas que consideraban que el lugar de nacimiento condiciona el estar en el mundo. Tanta gente nazi, decía con sorna, a izquierda y derecha.

En materia de decir una cosa y hacer la contraria, el PSOE está inspirado. La candidata Montero, que nos recuerda a cada rato lo mal que está la sanidad pública, pagó desde la Junta la mitad de la obra civil -15 millones directos más la mitad de la deuda- del más novedoso hospital privado de Córdoba con los llamados fondos Jessica, dinero público europeo no relacionado con las señoritas de Ábalos. Ahí sigue la inversión bajo la marca Quirón. El suelo lo regaló el Ayuntamiento gobernado en coalición con IU, lo juro. Más o menos lo que ocurrió con Muface (la sanidad privada de los funcionarios) o con la curiosa relación de nuestra gauche divine con la enseñanza concertada: la critican con la misma fe con la que matriculan a sus hijos en sus aulas antes de ir a la manifa.

Reconozcamos que Moreno se lo está montando bien. Su periplo de selfis, romerías y procesiones no está sujeto a esa suspensión momentánea del principio de contradicción que llamamos campaña electoral. Le basta con pasarse a saludar. Así, cualquiera.

*Periodista