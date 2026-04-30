En busca de la felicidad

Diez años después de la inauguración, el 3 de abril de 1976, del Reina Sofía, un gran paso conmemorado estos días como se merece, la sanidad pública cordobesa registró otra fecha para el recuerdo. El 10 de mayo de 1986 se realizaba en el hospital el primer trasplante de corazón en Andalucía. El artífice de la gesta, el mismo que en agosto de 1994 trasplantó por vez primera en España este órgano a un menor, fue el doctor Manuel Concha Ruiz, uno de los cardiólogos más eminentes del país; aunque por su talante llano, sin envaramientos y afectuoso, es difícil adivinar el algo grado de excelencia que ha guiado su trayectoria médica, enriquecida con un espíritu humanista desplegado en muchas facetas, añadiendo más corazón al corazón. De aquel pionero injerto cardíaco de hace 40 años y de todo lo que vino después hablará el exjefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del Reina Sofía y catedrático de esta disciplina en la UCO, jubilado en 2014, el próximo martes en la Fundación Cajasol, cerrando con ello el ciclo de conferencias que él coordina con éxito.

Cuesta creerlo, pero lo cierto es que el doctor Concha llegó a la especialidad, e incluso a la medicina, por pura casualidad; «sin vocación -me contaba en una entrevista-, pero con un enamoramiento súbito». Estudiante becado hasta el Preuniversitario, y tras haber hecho Magisterio como su hermano mayor -ha sido un apasionado de la enseñanza-, la falta de recursos familiares le obligó a elegir la única carrera disponible en Cádiz, donde, nacido en la localidad castellonense de Nules (1942), llegó con cinco años. Al acabar Medicina, que cursó con otra beca, se propuso ir más allá de lo que veía alrededor. Se enteró de que en la Cínica Puerta de Hierro se convocaban plazas de internos por vez primera y fue admitido en Cirugía Cardiovascular. Y así fue como acabó por operar corazones como podría haber sanado cualquier otro órgano.

Después de un lustro en ese centro y en el hospital de La Paz, Manuel Concha pasó otros seis años en la Fe de Valencia. Pero, inconformista por naturaleza, buscó nuevos aires para progresar. Se enteró de que en el Reina Sofía necesitaban jefes de sección -ya lo había sido en Valencia-, ganó por oposición la plaza y se vino para Córdoba. Cuando se incorporó, el 1 de julio de 1977, había participado ya en una treintena de trasplantes renales, que al principio practicaban cirujanos cardiovasculares junto a los urólogos. Pero aquí, transcurrido solo un año de la apertura del centro, se encontró un panorama desalentador: buenos equipos humanos a cargo de especialistas llegados de fuera, jóvenes entusiastas y muy bien formados como él -se los conocería por «los coroneles», tal llegó a ser su mando en plaza-, pero falta total de los aparatos básicos para trabajar y, en suma, todo por hacer.

Luego fueron pasando los años mientras crecía el prestigio de Manuel Concha. Hasta que, siempre en pos de la felicidad y como si le faltara algo, según reconoce, cumplidos los 63 años, de la mano de Rafael Gómez pegó un arriesgado salto desde la medicina pública a la privada para poner en marcha el hospital internacional Xanit de Benalmádena y dirigir su Instituto del Corazón. Tres años estuvo en la costa, y a la vuelta en 2008, sintiéndose incomprendido por quienes no le perdonaron aquella decisión, se refugió entre sus alumnos de la cátedra hasta la jubilación.

Pero no paró ahí el doctor Concha, al que por entonces ya le habían llovido todos los honores posibles. Siguió buscando la felicidad y, dividido entre Cádiz y Córdoba, la encontró en el mar -hasta se compró un barco-, en la escritura, la tertulia de amigos y en la dinamización cultural. Y en ello sigue, cuatros décadas después de haber hecho historia.

*Periodista