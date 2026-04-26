¿Quién cederá primero?

Continúa en el Golfo el jaque mutuo entre Estados Unidos e Irán, y la pregunta que se hace ahora el mundo, mientras contiene la respiración, es cuál de los dos cederá primero.

Para Irán, la guerra a la que se ha visto arrastrado es una cuestión existencial, - está en peligro su propia supervivencia como Estado-; para Washington se trata, por el contrario, de un conflicto libremente elegido o, más bien, al que le arrastró el Israel de Benjamín Netanyahu. De ahí que la mayoría de los analistas, incluso muchos de Estados Unidos, opinen que es Teherán y no Washington quien tiene más cartas en este conflicto.

¿Soportará el siempre imprevisible Donald Trump las presiones de sus aliados árabes del Golfo, que están sufriendo duramente las consecuencias del doble bloqueo del estrecho de Ormuz: el de los propios iraníes y el de EEUU?

¿Seguirá escuchando Trump al ‘lobby’ sionista y a comentaristas tan delirantes y mentirosos como Jessie Watters, de su cadena de TV favorita, Fox News? El presidente justificó el otro día la ampliación del ultimátum para dar tiempo a la «fragmentada» dirección iraní a que se pusiese finalmente de acuerdo, algo que, según dijo, le habían pedido expresamente la dirección política y militar paquistaní

¿Había creído en su propia esquizofrenia Trump a ese falso periodista de la Fox, según el cual la Guardia Revolucionaria iraní había secuestrado al líder supremo de Irán, Mojtaba Hamenéi, al que calificó además caprichosamente de «gay» (homosexual)?

¿Cómo es posible que Trump y con él sus fanáticos seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again) crean tales patochadas? ¿En qué burbuja viven? Mientras tanto, EEUU sigue acumulando fuerzas navales y aerotransportadas en la región del Golfo en lo que parece sobre todo un claro intento de presionar a los iraníes, que se niegan a volver a la mesa de negociaciones mientras EEUU siga bloqueando sus puertos en violación del alto el fuego decidido en Islamabad.

Y es que no sólo viola EEUU lo allí acordado, sino que, con la clara complicidad de Washington, lo hace también Israel, que sigue ocupando ilegalmente el sur del país de los cedros, matando o hiriendo a miles de libaneses y convirtiéndolo todo en tierra quemada. Cada vez parece más evidente que Trump y su tan ignorante como fanfarrón jefe del Pentágono, el cruzado Pete Hegseth, carecen de estrategia y que sobre todo el presidente no sabe ya cómo salir del atolladero en el que le metió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Tras escuchar en el comité de Defensa del Congreso las explicaciones de varios funcionarios del Departamento de la Guerra que dirige Hegseth, el demócrata Adam Smith declaró a los medios que el Gobierno no tenía «plan alguno» y que las afirmaciones del Gobierno de que las negociaciones con Teherán iban por buen camino no correspondían en absoluto a la realidad. El Gobierno chino ha mostrado mientras tanto su preocupación por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo y ha apelado a las partes a «hacer todo lo posible por evitar que se reanuden las hostilidades».

Irán puede aguantar el asedio estadounidense porque es un país enorme, en muchos aspectos autosuficiente y no limitado sólo por el Golfo Pérsico y el mar de Omán, sino que tiene fronteras con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Turquía, además del mar Caspio.

Pese a lo afirmado una y otra vez por Trump sobre la destrucción de su ejército, sus Fuerzas Armadas disponen además de decenas de miles y de drones ocultos en los numerosos túneles subterráneos que son como ciudades y albergan además fábricas de armamento, donde continúa ininterrumpido la producción de material bélico. En caso de nuevos ataques a su red eléctrica y demás infraestructuras civiles, Irán amenaza con destruir las de los desérticos países árabes, incluidas sus plantas desaladoras, lo que convertiría la vida en un infierno para sus habitantes, sobre todo con las altísimas temperaturas del verano en esa región.

*Periodista