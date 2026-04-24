El Papa León XIV pronunció hace algunos días estas palabras: «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos». Tirano, persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia o del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Y así es, el Papa tiene razón y estamos siendo destruidos por unos tiranos cuyas reglas de juego son básicas y tienen que ver con su enriquecimiento personal, con la necesidad de mantener el poder de forma vitalicia, con la persecución de las mujeres en unos casos, de los inmigrantes en otros y con la matanza cruel de pueblos que ocupan un franja mirando al mar que alguno de esos tiranos ha decidido tiene que ser de su propiedad y para un tirano su deseo tiene que hacerse realidad porque esa es la única realidad que impera.

Tirano contra tirano o tirano aliado a otro tirano, esa es la realidad en la que nos estamos moviendo y es una realidad que se deshace porque obedece a los delirios de hombres que han olvidado que son hombres para creerse seres superiores que pueden jugar con la vida y la muerte de los otros, hombres que no dudan en hacer saltar por los aires todo un orden internacional que, sin ser perfecto, impone unos límites que ahora se han dinamitado para que cada tirano pueda hacer lo que quiera desde su casa y sin mancharse las manos, hombres que son la vergüenza y la deshonra que hemos visto en las caras de los niños gazatíes, de las mujeres iraníes, de las niñas latinas, de los hombres ucranianos, hombres que solo saben pensar en términos de venganza, guerra, poder, destrucción, invasión, superioridad y todo lo que es contrario a la vida, a la dulzura, a la ternura, a la humanidad, al respeto hacia las cosas pequeñas que estos tiranos aplastan una y otra vez y las convierten en polvo que pisotean con sus tanques indecentes de metralla y ruina.

Siempre hubo tiranos, siempre habrá tiranos y esa es la peor lección que nos enseña la vida, lección que nos empeñamos en desaprender cuando tenemos la posibilidad, que no es siempre, de devolverlos al lugar de donde no debieron salir porque solo crean confusión sin atender al sentimiento de culpa, solo generan miseria allí donde ponen su deseo sin entender que sin ellos seríamos mucho más felices porque los tiranos son esa escoria que nos destruye.