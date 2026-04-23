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Opinión | VELA ENCENDIDA

María Jesús Monedero

María Jesús Monedero

La ropa y las armas

Yo, hoy, quería hablar de cómo, cuando era niña, se estrenaba ropa en fechas señaladas. El Domingo de Ramos, la comunión de un primo, la Feria. Hubo, después, el gran salto del prêt-à-porter y, después, la ropa barata de usar y tirar (¿Qué hacemos con la ropa que ya no usamos? elsaltodiario.com 20/03/2025). Pero, en mi camino hacia el escrito, se han cruzado, una vez más, las armas. No las armas que se venden a montones enriqueciendo a unos cuantos; no esas armas que se lanzan sobre la población civil, despreciando los mínimos códigos de conducta en las guerras. No voy a hablar de drones ni de misiles.

Hoy voy a hablar de unas armas más pequeñas y desconocidas. Me refiero a las armas Táser. Se trata de armas con forma de pistola que, al activarlas, disparan dos dardos que aplican una descarga eléctrica al hacer impacto en el cuerpo de la persona, que la incapacita temporalmente. La descarga es un impulso eléctrico de unos 50.000 voltios y una duración limitada (normalmente de unos 5 segundos) que confunde al sistema nervioso y produce una paralización muscular, provocando una incapacitación temporal de la persona.

El pasado 7 de diciembre Haitam Mejri murió después de que agentes de la policía le golpearan y le dieran al menos 11 descargas con armas táser en un locutorio de Torremolinos. Recibió al menos once descargas directas de táser. Todo mientras estaba inmovilizado. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros: prohíben el uso de táser y del espray irritante contra personas que no suponen una amenaza o ya están inmovilizadas. En abril, la jueza de instrucción ha archivado la causa únicamente en base a un informe forense. No tomó declaración a los policías implicados, ni a testigos presenciales, ni a los sanitarios que atendieron a Haitam. Hay una ciberacción en la página de Amnistía Internacional España.

Me hubiera gustado hablar de la ropa que estrenábamos. Tocaba otra cosa.

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