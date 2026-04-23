Algarrobo: gran señor de lo rústico

«Algarroba, nacida en abril, vale por mil». Por el descenso de la producción mundial de cacao ‒ un 40 % en los dos últimos años y aumento de precio‒ su harina puede ser sucedáneo en la fabricación de chocolate

El algarrobo, del árabe hispano alharrúba o al-jarrúb, árbol desvalorado, trióico, de la familia de las leguminosas, subfamilia Cesalpinioideas y científicamente Ceratonia siliqua. Original de la cuenca del Mediterráneo. Rústico, adaptado a suelos pobres y poca agua. Copa amplia, densa y hojas perennes de color verde. De 5 a 10 metros, corteza rugosa de color rojo grisáceo. Raíz profunda y extensa con raíces laterales rastreras. Produce un fruto o legumbre -la garrofa o pan de San Juan- vaina alargada, color castaño, coriácea, de unos 10 a 22 cm de largo y 2 o 3 de ancho. De 8 a 12 semillas ovoides, no adheridas, rojizas, duras y lisas, denominadas garrofín. Homogéneas en peso, fueron utilizadas en la antigüedad como unidad de medida en joyería y de ahí nace el quilate.

Árbol útil como madera para construcción y ebanistería, repoblación de terrenos pobres, protección erosión e incendios y ornamento urbano por la amplia sombra que proporciona.

La algarroba sirvió en la antigüedad como fuente de alimentación y se la recuerda en nuestro país durante la Guerra Civil y la posguerra. Actualmente alimenta a equinos, vacuno, caprino, cerdos y ovino. Útil para alimentación humana y preparados alimenticios. Contiene azúcares reductores, sacarosa, proteínas, celulosa, gomas, pectina, grasas, ácidos benzoico y fórmico, mucílagos y taninos. Asimismo: potasio, calcio, hierro y escaso sodio.

Se obtienen alcohol, azúcar y productos laxantes. La harina de la vaina se utiliza como sucedáneo del cacao en la fabricación del chocolate. Con la semilla o garrofín se produce carbón activo, celulosa, gelatinizantes, colorantes, goma, galactomananos y harina proteica, con utilización alimenticia, industrial, farmacéutica y química.

La harina, con bajo índice glucémico, mucha fibra, poca grasa y antioxidantes, es antidiarreica, y antidiabética. Como inmuno depresor es beneficiosa frente al asma, la artritis reumatoide, la inflamación crónica e incluso la esclerosis múltiple.

En el chocolate -con menor calidad de sabor- presenta ventajas como son la ausencia de cafeína y teobromina, no genera ácido oxálico, ni necesita azúcares.

España es, desde la época romana, el mayor productor mundial de algarroba. La Asociación Nacional de empresas innovadoras de la garrofa (EiG) impulsa la producción, difunde sus propiedades y valora los efectos beneficiosos del cultivo para el medio ambiente.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía