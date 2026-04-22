Trump contra el león

La guerra de Irán nos trae otro conflicto colateral que toca de lleno a millones de habitantes de este planeta. Donald J. Trump, el magnate dueño de media Nueva York y que pasará a la historia por un populismo autócrata sin igual en las últimas décadas, ha atacado de frente a la cabeza de la Iglesia católica.

Como Trump ya es experto en buscar enemigos, cada dos semanas suele buscar alguno nuevo. Que quiere cazar a alguien, manda a sus marines y se lo traen; que no le gusta el peinado de alguien, se lo tira a la cara; que no le gusta la cadena para la que trabaja una periodista, le dice que no tiene talento. En fin, un sátrapa de libro. Pero en esta ocasión ha pinchado en hueso. Ha tocado lo intocable, al vicario de Cristo en la tierra.

El papa León XIV, con su guante blanco de sumo pontífice, ya le ha dado más de un sopapo sin mano al presidente de los Estados Unidos. Si este quiere que se ponga a su altura lo lleva claro. El Papa no es un matón. Es un papa de perfil aparentemente bajo, pero con una claridad y profundidad muy necesarias para la Iglesia. Es una virtud del buen Papa saber comunicar a través del silencio.

Un Papa habla de moral para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no solo para los católicos. Y, lógicamente, no puede permanecer impasible ante un señor que inicia guerras contra países siempre en los primeros puestos del ranking de mayores exportadores de petróleo.

Ha pinchado en hueso, o lo que es lo mismo, «con la Iglesia hemos topado». León XIV es un rival muy difícil. No es fácil derribar a un enemigo que «ataca» los domingos en miles de ciudades a la vez... Tampoco es bueno para Trump enfrentarse a los católicos norteamericanos, una legión de ellos le votan. El Papa debe estar siempre del lado correcto de la historia, y ese lado es el de los que sufren, sin pensar en opciones políticas ni religiosas. León XIV sabe que su deber es estar junto a los refugiados, los pobres, aunque eso suponga ponerse en frente de un ególatra desatado.

Varios mandatarios internacionales han salido a posicionarse junto al Papa, Giorgia Meloni entre ellos (poco distinto se puede hacer siendo primera ministra del país católico por antonomasia). No obstante, al ciudadano de a pie, aunque no sea católico practicante, no le hace ninguna gracia que un déspota como Trump ataque al líder de los católicos. Quizá creía el niño rico que podía comerse al tranquilo león y se ha llevado una gran sorpresa. No es un león como el de ‘El mago de Oz’, es un león valiente, que no se arruga ni ante todo el dinero ni el poder del mundo. Exactamente como hizo Jesús hace ya más de dos mil años. León XIV ha presentado la mejor arma que tiene, el Evangelio, y no hay escudo antimisiles que la detenga.