Copas y medios

Una de las peculiaridades de Córdoba que más suele llamar la atención de los visitantes es la forma de servir el vino fino de Montilla-Moriles, en copas o en medios, utilizando el mismo recipiente para ambas medidas: un catavino lleno hasta la mitad o hasta el borde; pero precisamente se llama medio el que se llena por completo. La cuestión resulta bastante confusa -sobre todo, para los forasteros- porque hay muchos modelos y tamaños de catavinos. Aunque siempre que tengo oportunidad manifiesto mi preferencia por la copa -inclinación puramente estética-, me interesa el medio como medida de capacidad. En su momento, consulté con amigos bodegueros y taberneros, que me aportaron información verbal además de bastantes muestras de vasos y copas más y menos antiguos, que me permitieron experimentar.

Primera cuestión: ¿Qué fue antes, el medio o la copa? Sin lugar a dudas, el medio. El medio se llamaba así porque era -y es- la mitad de un cuarto, es decir, 125 cl. El medio se servía en vasos; el catavino es una invención relativamente moderna, así que para servir en él los 125 cl. hubo que llenarlo hasta arriba. De un litro de vino, por tanto, deben salir ocho medios. Entonces, ¿cuánto es la copa? Pues entre 90 y 100 cl. De un litro deben salir diez copas. Como dato curioso, les diré que en los catavinos antiguos no caben los 125 cl. Actualmente, que el catavino se usa para todo, y que hay tantos modelos, la medida se hace a ojo de buen cubero -nunca mejor dicho- y, aunque los mal pensados concluirán en que ni la copa ni el medio dan la talla mínima, hay quien opina justamente lo contrario: que por el temor a quedarse cortos y parecer tacaños, los taberneros tienden a excederse en el servicio y ponen de más. Seguramente va incluido en el precio, pero cada cual debe saber la cantidad que bebe.

Recientemente he tenido conocimiento de una leyenda -no sé si llamarla urbana- que circula por ahí acerca de que el medio debe beberse en dos tragos. Me suena esto a apuesta de barra, a tomadura de pelo al foráneo o a intereses económicos. Es una teoría totalmente opuesta al rango filosófico que nos gusta otorgar a nuestros vinos, tan únicos y diferentes, que se prestan al intercambio amistoso y a la conversación o a la reflexión y el silencio. La cuestión está en saborearlos, paladearlos y descubrir uno a uno sus delicados matices, no en beberlos como el whisky en el saloon de los wésterns. Córdoba ya ha iniciado la pendiente festiva que tiene como cima la Feria de Nuestra Señora de la Salud y el fino, que ya está servido -en copas o en medios-, acompañará el ascenso. Brindemos con él.

*Académica