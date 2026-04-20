Aprender del pasado

En 2025 se cumplieron 40 años del primer gran desastre arqueológico en Córdoba: la apertura en canal del bulevar del Gran Capitán. Gobernaba el Ayuntamiento a la sazón Julio Anguita, quien a pesar de ser advertido desde diversas instancias se empeñó en construir un aparcamiento subterráneo en pleno corazón de la ciudad histórica. La Junta de Andalucía acababa de recibir la transferencia de competencias en materia de patrimonio y se había creado una Delegación de Cultura, que se dotó de un arqueólogo provincial encargado de supervisar el proyecto; porque en Andalucía, aun cuando las obras sean de iniciativa municipal, la potestad de tomar decisiones en materia arqueológica ha recaído siempre en la administración autonómica.

El caso es que los trabajos pusieron patas arriba todo el Bulevar. Cualquiera que pasara por allí podía ver en vivo y en directo cómo las máquinas arrasaban con cuanto caía a su alcance, respetando únicamente los muros de mayor entidad. La cosa empezó a alcanzar tal gravedad que, desde la Facultad de Filosofía y Letras, varios profesores y becarios movilizamos a un grupo de alumnos y, armados con pancartas y globos, marchamos en manifestación hasta el Bulevar, nos colamos en la obra sentándonos en las palas y logramos paralizar las máquinas. A partir de ahí empezó un largo rifirrafe entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía (de colores políticos distintos) y, ante la falta de acuerdo, el primero decidió vallar la zona excavada. La cosa siguió enconándose, hasta que una noche de agosto del año 1985 Julio Anguita puso en marcha la que él mismo denominó Operación Valquiria: una flotilla de camiones cargados de arena y gravas cubrieron rápidamente los restos y acondicionaron el Bulevar como un paseo de albero (así permanecería durante un par de años, hasta que terminó cubierto por el omnipresente granito). Con ello se consiguió salvar lo poco que aún no había sido destruido, pero de lo ya intervenido solo llegaron a publicarse 4 o 5 páginas sin ningún valor en el Anuario Arqueológico de Andalucía. Una inversión millonaria de fondos públicos solo había servido, pues, para demostrar que los técnicos tenían razón cuando aconsejaron al alcalde no proceder como quería y predisponer a la ciudadanía contra la disciplina arqueológica. Desde entonces, los escasos restos conservados en la ciudad languidecen entre higueras y palmitos mientras se deterioran irremisiblemente, o son sometidos a restauraciones propias de otro tiempo que los adulteran sin remedio.

Como la historia es cíclica, ahora se vuelve a hablar de un aparcamiento subterráneo -el Puerta de Córdoba- de unas 700 plazas, en la confluencia entre las avenidas de Conde de Vallellano y Aeropuerto. Bien es cierto que en esta ocasión se han hecho sondeos geotécnicos previos y éstos, al parecer, han determinado que no existen allí grandes riesgos arqueológicos. Por si acaso, se van a realizar 5 cortes de 10 x 4 m en las zonas ajardinadas para no interferir en el tráfico rodado, con un presupuesto de 135.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Todo, muy loable y normativo, sin duda. Ahora bien, conviene recordar algo importante: la arqueología no es una ciencia exacta y, aun cuando hoy existen medios prospectivos bastante fiables, está sometida a variables que pueden acabar contradiciendo clamorosamente las previsiones iniciales. Téngase en cuenta antes de poner con las tripas al aire la zona para, si es posible, no volver a las andadas. Aprendamos de nuestros errores pasados y evitemos debacles como la vivida en el Gran Capitán.

*Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba