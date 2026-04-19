A las puertas de la 40 Cata del Vino Montilla-Moriles

Entre el 23 y el 26 de abril se celebrará la 40 Cata del Vino Montilla-Moriles, en esta ocasión rindiendo homenaje a nuestros agricultores y al pueblo de Adamuz, con la inestimable colaboración del Ayuntamiento y Diputación de Córdoba; Junta de Andalucía, a través del patrocinio de Gusto del Sur; Sadeco, así como de la Fundación Caja Rural del Sur. Sin duda, es el principal evento anual de promoción de las DOPs de vino y vinagre, organizada desde 1983, con más de cuatro décadas de historia.

No es una feria al uso, ya que es el pórtico del Mayo Festivo cordobés. Un acontecimiento de ciudad, asumido como propio por los cordobeses, así como uno de los eventos enogastronómicos con mayor impacto económico, superior a dos millones de euros.

Históricamente ha reunido entre 80.000 y 85.000 visitantes, alta presencia de público joven (hasta el 50% menores de 30 años) y una elevada ocupación hotelera y gasto turístico inducido.

La pasada edición de 2025 marcó un punto de inflexión estratégico, buscando generar más valor cualitativo, a través de su cambio de ubicación en la avenida del Alcázar, entorno patrimonial de primer nivel; horario exclusivamente diurno (12.00–20.00 horas); la eliminación de la sesión nocturna para una mejor experiencia, ampliar el público objetivo y que se tradujo en más ventas; la fusión real de turismo, patrimonio y vino de Montilla-Moriles y un incremento de facturación media por bodega (+20%).

Todo lo anterior dio como resultado: más turistas, más interés en el producto, más conversación de vino y menos ruido en su más amplia acepción y en todos los sentidos. Y, además, más profesionalización sin perder alma de la fiesta (catas dirigidas, jornadas técnicas, presencia de compradores y prescriptores, actividades culturales complementarias y restauración alineada con el producto). De este modo, la Cata ha dejado de ser solo beber vino para convertirse en vivir Montilla-Moriles.

No podemos olvidar que las DOP Montilla-Moriles ha atravesado uno de los momentos más complejos de su historia reciente: pérdida acumulada de casi el 80% del viñedo en 50 años, reducción drástica de viticultores, dos campañas consecutivas con mermas del 30–50%, grave impacto del mildiu y del cambio climático, así como tensiones económicas en bodegas y cooperativas

Sin embargo, este contexto no debilita la Cata, sino que la fortalece, como acto de resistencia cultural y económica. Esta edición contará con diez bodegas (fueron 14 en 2025) y cinco restaurantes. Ahora bien, no es una Cata más pequeña, sino más imprescindible, pues muchas bodegas lo están pasando mal, pero las que acuden representan a todas.

Y es que beber Montilla-Moriles es sostener territorio. En cada copa, se apoya a agricultores que resisten a la presión de otros cultivos; se mantiene paisaje, empleo y cultura de la provincia; evita el abandono del viñedo; conserva y favorece a una tradición única en el mundo. No es consumo, es compromiso consciente.

Porque ahora el vino de Montilla-Moriles se entiende mejor, más explicación; más cultura; más gastronomía; más patrimonio y menos exceso. La Cata 2026 será una experiencia adulta, amable e inclusiva.

Porque Córdoba se mira al mundo con la presencia en la Cata de turistas nacionales e internacionales, visitantes que admiran nuestra cultura y nuestras tradiciones, se une la marca Córdoba ligada a calidad, no a ruido, y se presenta el vino con relato, con origen, y con emoción.

*Presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles