Todo ese amor

Según la Real Academia Española, el amor es un «sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.» No seré yo quien los contradiga, pero hay algo en la definición que me incomoda. Suena demasiado ordenada, demasiado simple, para algo que nunca deja de cambiar ni de moverse.

Tengo 28 años y sé que moriré sin conocer todas las formas que puede adoptar el amor.

A tus cinco años sentirás amor por ese peluche que te acompaña todas las noches. Y lo seguirás teniendo cerca décadas después, aunque ya esté deshilachado.

A los ocho, probablemente, sentirás amor por esa amiga con la que jugabas a ser una superestrella. Ese amor, aunque no lo sepas todavía, tienes que cuidarlo todos los días para que envejezca junto a vosotras.

Pero no, no será amor eso que sentías a tus 15 o a tus 16. Un día entenderás que esa relación se acabara y fue, en realidad, lo mejor que te podía pasar.

Crecerás y descubrirás que el amor también aparece en lo inerte: al saborear tu plato favorito, al escuchar una canción, en el libro que subrayas y pone orden al caos que llevas dentro.

Pasarán los años y, por desgracia, conocerás un amor que se te escapa de las manos. Uno que solo puedes sostener mirando al cielo. Pero siempre estará ahí.

Sentirás un amor que constantemente te lleva al mismo lugar. Aunque algunos te intenten convencer de que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.

Entiendo que a la RAE se le dificulte poner en palabras aquello que sienten dos personas que, gracias al amor, siguen luchando por su relación aunque los separen miles de kilómetros. Que no sepa cómo explicar lo que es estar piel con piel y sentir que no hace falta nada más.

Es difícil nombrar lo que ocurre dentro de ti, cuando tu amiga, esa con la que jugabas a ser una superestrella, te diga, años después, que dentro de ella hay una vida que está empezando a latir.

Quizás se vuelva complejo expresar ese amor que te desborda por los ojos y sale en forma de lágrimas al ver que esa persona sigue adelante.

También hay un amor que duele. El que desaparece. El que no se queda, aunque quieras sostenerlo con todas tus fuerzas. El que pudo haber sido y no fue.

Decía Rosalía: «El querer que no se da, ¿dónde acaba?». Pero yo sé que todo ese amor encuentra otro sitio donde quedarse. No se pierde, no se agota. Se transforma y llegará a ti cuando sea el momento. Es entonces cuando aprenderás que nada de lo que sentiste se desperdició.

Siempre, siempre es el amor lo que nos une, lo que nos da sentido, lo que nos mantiene en pie. No sé qué sería de nosotros sin él.

*Psicóloga