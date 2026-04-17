Opinión | la curiosa impertinente
Claudia y los libros de trenes
Como soy mayor pero no estúpida, el otro día intenté sacar un billete Cáceres-Madrid en la web de Renfe. Me fue imposible y, aunque se debiera a mi reconocida aunque combatida a diario incompetencia digital, numerosos amigos y conocidos jóvenes coincidían en que a ellos les había pasado lo mismo. Tan incompetente no soy, porque conseguí billete -carísimo- en bus, pues la página de la compañía es una cosa normal de esas que con pinchar, continuar y pagar con tarjeta te manda el ticket a tu correo, tan sencillo como comprar una entrada en un multicines.
Pero con los trenes todo es complicado, desde llegar puntual a que circulen estos con normalidad, pasando por sacar un billete en línea o salir a la calle de la estación de Atocha. A lo mejor por eso, porque ya entonces funcionaban como el orto, Claudia Montes, la amiga de Ábalos virtual (porque le ayudaba a culturizarse políticamente y no la miraba mal ni le metía miedo como Koldo), se aplicó en su trabajo y, aunque no iba a su puesto, pues la tenían cara a la pared y sin ordenador (que ella no es mayor ni tampoco idiota y le mola la informática), acudía a la biblioteca cada día para leer libros de trenes.
Severamente se sorprendió el interrogador por que hiciera eso en horario de trabajo, pero una, que ama los libros, justifica a Claudia, que en lugar de protestar se dedicó a ilustrarse. ¿Qué leería la ex mis? ¿Se deleitaría con novelas de suspense como Asesinato en el Oriente Exprés, Extraños en un tren o La chica del tren? ¿Preferiría relatos cortos como «El tren de las tres y diez», historias reales como El maquinista de la general, o narraciones profundas y terribles como El tren llegó puntual?
Suertuda Claudia que en tiempos del antecesor de Óscar Puente, ministro actual de transportes que funcionan trágicamente mal, gracias a un enchufe que nunca le confesó Jose, pudo deleitarse con Agatha Christie, Milan Kundera o Patricia Higshmith. Al menos alguien hizo algo intelectual en aquel carajal de sexo, enchufes y dispendios pagados con nuestro dinero.
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales