Otra vez asesinada

No os molestéis en consolarme; ahorraos vuestras orgías ideológicas, montadas a base de vuestras alaracas y vuestras leyes; las promulgáis para saltároslas; ya no se lleva el lacito morado ni legislar en caliente; aquí lo único caliente era mi sangre. Mi asesinato ya no os da votos; ¿orden de alejamiento?, ¿eso qué es?; ¿pulsera telemática?, ¿eso qué es?; ¿no estás sola?, ¿eso qué es?; ¿8 de marzo?, ¿eso qué es? ¿Dónde vivís el resto del año para jugar a vuestra revolución?; ¿quién va a ir a la cárcel por terrorismo, por corrupción, con leyes que os saltáis cada día? Escucho vuestra risa después de habernos sacado el voto en vuestras elecciones. Así que, ¡por favor!, no os molestéis en consolaros por mí. Ahorraos tanta máscara de tanto cálculo electoral. Ya os digo yo que van a volver a asesinarme. ¿No oís cómo mi asesino prepara ya mi siguiente asesinato, cómo planea el momento, el lugar, el arma? De sobra sé las noches de angustia, el ser yo la encarcelada en espera de mi pena de muerte; yo soy la única que sé la llegada de los ojos en negro, la mano que me ahoga mientras la otra me asesta sus puñaladas; yo soy la única que sabe qué se siente al entrar en mí el frío que busca mi sangre hasta mi sonrisa en la foto de Primera Comunión, en la de mi boda, en la de mis hijos. Y ahora, ¡a morir de nuevo!, a escucharos desde mi muerte vuestras promesas de que no sucedería, de que yo estaba protegida por vuestras leyes y por vuestro no estás sola, y vuestras voces en vuestros consuelos, vuestro silencio en vuestras mansiones, construidas a costa de hacerme creer que me protegeríais, que yo no estaba sola, que todas erais yo. Así que, por favor, dejadme algo de sinceridad, si es que sabéis lo que es eso: ahorraos vuestros planes de vuestro populismo, discursos, lenguaje no sexista, vuestras campañas y vuestras recovas de votos.

*Escritor