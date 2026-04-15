Saber mirar (o por qué empezamos a aceptar cualquier cosa)

Hay un problema que no solemos nombrar, pero que está ahí: cada vez sabemos menos distinguir entre lo que es verdad y lo que simplemente suena bien.

No es falta de información. Es justo lo contrario. Nunca ha sido tan fácil acceder a datos, relatos, explicaciones aparentemente claras. Y, sin embargo, nunca ha sido tan fácil también equivocarse con seguridad.

Hoy cualquiera puede explicar cualquier cosa con un tono convincente. Y eso, en sí mismo, no sería un problema. El problema es que cada vez hay menos herramientas, o menos costumbre, para preguntarse si lo que se está diciendo tiene sentido. Basta con que encaje, con que resulte verosímil, con que “suene a”.

Y así vamos.

Hemos delegado buena parte de nuestra formación en espacios donde el formato manda. Donde lo breve es mejor que lo preciso, donde lo inmediato vale más que lo elaborado, donde lo que se entiende en diez segundos tiene más recorrido que lo que exige detenerse un poco. No es una conspiración, es una tendencia, muy eficaz, por cierto.

La pregunta, sin embargo, sigue en pie: ¿quién filtra el contenido cuando el filtro es el propio impacto?

Porque simplificar no es malo. Lo hacemos todos. El problema es cuando, a fuerza de simplificar, desaparece la estructura. Cuando nos quedamos con nombres, fechas, lugares, pero sin las relaciones que les dan sentido. Cuando todo empieza a poder colocarse en cualquier sitio sin que nadie levante la mano.

Ahí aparece una forma de relativismo cómodo, casi invisible. No el de los grandes debates intelectuales, sino el del día a día, el de aceptar sin comprobar, el de repetir sin entender, el de asentir sin hacerse demasiadas preguntas. Una especie de “bueno, más o menos será así”.

Y claro, “más o menos” no es una categoría histórica demasiado fiable.

Las consecuencias no son inmediatas, pero son profundas. Una sociedad que pierde la capacidad de situar lo que sabe, de ubicarlo en un tiempo, en un contexto, en una lógica, acaba perdiendo también la capacidad de pensar con rigor. Todo se vuelve intercambiable. Todo se reduce. Todo se simplifica hasta que deja de significar.

Y en ese punto, el patrimonio empieza a parecer algo accesorio. Un fondo bonito, una referencia lejana, algo que está bien conservar, pero que no termina de saberse muy bien para qué.

Error.

El patrimonio no está ahí para decorar. Está ahí para ordenar la mirada. Para obligarnos a relacionar, a contextualizar, a entender que lo que tenemos delante no es casual ni aislado. Que responde a procesos, a decisiones, a historias concretas.

Por eso resulta incómodo. Porque no se deja consumir rápido.

Y por eso mismo debería ocupar un lugar central en la educación.

No como actividad complementaria, esa excursión que todos recordamos vagamente, sino como punto de partida. Porque cuando un alumno aprende a leer lo que tiene delante, de verdad, no de forma superficial, ocurre algo interesante: empieza a desconfiar de las explicaciones fáciles. Empieza a preguntar. Y ahí empieza todo.

Eso no da resultados inmediatos. No genera grandes titulares. No encaja bien en la lógica del impacto rápido. Pero tiene un efecto que, con el tiempo, se nota: forma criterio. Y formar criterio, aunque no siempre se diga, sigue siendo una de las tareas más exigentes de la educación.

Y, sin embargo, esto no es teoría.

En algunos lugares, no tantos como cabría esperar, se está trabajando ya en esa dirección. No con discursos grandilocuentes, sino con una idea bastante clara: que el patrimonio no se enseña como contenido, sino que se activa como herramienta.

El caso de las Reales Escuelas La Inmaculada de Córdoba es, en este sentido, especialmente revelador. No porque sea un edificio antiguo, que lo es, ni porque tenga valor histórico, que también, sino porque en los últimos años se ha producido algo menos habitual: se ha decidido tomarse en serio lo que significa educar desde el patrimonio.

Y eso se nota.

Investigación rigurosa, presencia en foros especializados, integración real en el aula, producción de contenidos por parte del alumnado, apertura a la ciudad, no como actividades sueltas, sino como parte de un mismo planteamiento. Un proyecto que no busca el efecto inmediato, lo cual hoy en día casi resulta sospechoso, sino algo más difícil de medir: generar pertenencia, construir sentido, formar una mirada crítica.

Y aquí conviene detenerse un segundo.

Porque mientras en muchos sitios seguimos debatiendo, con gran entusiasmo, sobre metodologías, herramientas o tendencias, hay experiencias como esta que están trabajando en un nivel más profundo, el de la relación entre conocimiento, identidad y educación.

Quizá por eso pasan más desapercibidas de lo que deberían.

Y es una lástima. No tanto por el reconocimiento, que también, como por lo que representan. Porque si una ciudad como Córdoba, con el peso histórico que tiene, no es capaz de identificar, cuidar y proyectar este tipo de iniciativas como parte de su propio relato, entonces el problema ya no es solo educativo. Es, sencillamente, de perspectiva.

No hace falta exagerar ni convertir nada en excepcional. Pero sí tener un mínimo de claridad: esto es exactamente el tipo de prácticas que deberían estar en el centro, no en los márgenes.

Porque, al final, todo vuelve al punto de partida.

A esa capacidad, cada vez más escasa, de distinguir, de situar, de entender. De no aceptar cualquier cosa solo porque encaja o porque suena bien.

En una época en la que todo parece acelerarse, enseñar a mirar con sentido no es solo una tarea educativa.

Empieza a ser, directamente, una necesidad.